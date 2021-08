Ce dezvăluiri a făcut Anna Lesko despre tatăl copilului ei. De ce s-au despărțit

Anna Lesko este o femeie singură și superbă. Vedeta orbește rar despre viața ei personală și de la despărțirea de tatăl copilului său s-a ferit să facă declarații.

Iată că acum cântăreața a vorbit sincer și deschis despre motivele care au dus la ruptura dintre ea și DJ Vinnie.

Au trecut doi ani de la despărțirea dintre cei doi. Dj Vinnie și Anna Lesko s-au despărțit în 2019, după 8 ani de relație. Deși a avut relații cu alți bărbați celebri din showbiz și nu numai, Anna Lesko își crește singură copilul, pe Adam în vârstă de 7 ani.

Anna Lesko vorbește despre povestea de dragoste pe care a avut-o cu Dj Vinnie și spune care au fost lucrurile care nu au mai mers între ei.

“El nu a fost pregătit, problema am semnalat-o eu. Eram pe jumătate de măsură. Mie îmi place să fiu wow, să am parte de pasiune în dragoste. Noi am împărţit scena împreună, casa împreună, eram non-stop împreună. Nu a mai mers. Am avut o poveste de dragoste frumoasă, dar s-a dus”, a spus Anna, invitată la emisiunea La Cină, pe Digi24.