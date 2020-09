Motivul pentru care Anna Lesko a ajuns la divorț. Cu cine s-a mai iubit artista înainte de tatăl copilului ei

De ce a divorțat Anna Lesko? Gurile rele vorbeau de infidelitate, alții de iubirea lipsă. Care a fost, de fapt, povestea și cu cine s-a mai iubit în trecut cunoscuta artistă? Detalii mai puțin cunoscute despre una dintre cele mai sexy artiste de la noi!

Detalii neștiute despre viața Annei Lesko

Anna Lesko a devenit cunoscută în urmă cu mulți ani la brațul milionarului Irinel Columbeanu. Se pare că l-a părăsit la timp, ar spune gurile rele, pentru că aceasta a schimbat macazul și s-a iubit numai cu tinerei unul și unul, de asemenea cu un statut financiar foarte bun. Dacă Anna a ajuns cunoscută în industria muzicală, soție și mai apoi mămică, nu se poate spune același lucru și despre Iri, care a ajuns la sapă de lemn în ultima perioadă. Solista este de origine ucraineană, iar la doar 17 ani a făcut o vizită României, decizând atunci că trebuie să se stabilească definitiv aici. Una peste alta, viața ei a continuat din bine în mai bine, au observat fanii din mediul online.

Deși unii spun că nu excelează cu vocea, e clar că cel puțin vizual rupe gura târgului și întoarce categoric orice prvire oriunde s-ar duce. Imaginea sa a fost una foarte intrigantă în România, în cele mai multe show-uri abordând vestimentații care îmbină elemente din portul popular rusesc cu cele din zilele noastre. De cele mai multe ori a ales să rămână tăcută în privința criticilor primite pe parcursul carierei. Mulți dintre români atât simpli internauți, cât și prezentatori de televiziune au fost curioși de ce nu obișnuiește să susțină recitaluri live. Chiar Cătălin Măruță a blamat-o într-una dintre emisiunile sale, moment în care s-a văzut nevoită să răspundă odată pentru totdeuna în fața acuzațiilor.

„Nu am aparut peste noapte. Am câțiva ani de muncă în spate. Mai bine de un an, am cântat cu Direcția 5, 100% live, iar acum sunt invitată să fac tot felul de demonstrații, să arăt că într-adevar am voce, dar eu nu simt nevoia să mă justific în fața nimănui. Din punct de vedere artistic, sunt foarte bine, chiar dacă mereu se găsește cineva să comenteze prestația mea artistică”

Anna Lesko

Motivul pentru care Anna Lesko a ajuns la divorț

Anna Lesko a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu Dj Vinnie, alături de care are și un băiețel, singurul său copil. Un întreg scandal s-a năpustit asupra familie lor odată extrem de ferită de declarații și ieșiri în relief pe astfel de teme. Anna a fost surprinsă sărutându-se într-un club pe când încă nu se știa că s-a separat de tatăl copilului ei. Chiar fostul partener al solistei a pus capăt tuturor zvonurilor și a mărturisit că cei doi au decis să o ia pe drumuri separate după 8 ani de relație, așa că au divorțat. Se pare că nu ar fi fost vorba de infidelitate din partea unuia din cuplu, ci doar timpul le-a așternut altfel, iar iubirea s-a dus în cazul lor.

Cu cine s-a mai iubit Anna Lesko

Prima relație extrem de cunoscută a Annei Lesko a fost cu omul de afaceri Irinel Columbeanu, poveste de iubire extrem de mediatizată mai ales din cauza diferenței de vârstă a celor doi. Deși nimeni nu credea în dragostea lor, aceștia și-au spus adio după opt ani de relație. „Lângă Irinel, am fost foarte fericită. L-am iubit, iar asta a făcut să dureze relația noastră mai bine de opt ani; plus că am fost alături de el în niște momente foarte grele. Relația cu el m-a făcut să completez multe lucruri la personalitatea mea, eu fiind în plin proces de maturizare”, a spus artista despre anii petrecuți alături de afacerist. După despărțirea din 2004 de Columbeanu, aceasta s-a cuplat cu Marian Ionescu, liderul grupului Direcția 5, ulterior cu Liviu Moreanu, Codin Maticiuc, Elan Schwartzenberg, iar mai apoi cu tatăl copilului său.