Anna Lesko l-a dat în judecată pe tatăl copilului ei. Ce s-a întâmplat între cei doi artiști

Finalul controversat al relației dintre Anna Lesko și Dj Vinnie abia acum răsare. Cei doi, cu toate că s-a crezut că s-au despărțit într-un mod decent, se pare că nu este așa. Anna Lesko l-a dat recent în judecată pe tatăl copilului său. Care este motivul pentru care artista vrea să rezolve lucrurile dintre ei în mod forțat?

Anna s-a despățit de tatăl băiețelului său, lucru care a surprins destul, dar și mai mare mirarea tututror a fost la vestea că artista l-a dat în judecată pe acesta, conform cancan.ro. Cu toate că păreau că apele sunt calme, abia acum începe poveatea lor de după.

Detaliile din povestea de iubire eșuată a celor doi artiști ies acum la iveală. Anna a apelat la ajutorul judecătoruilor să consfințească acordul prin care ea și Adrian Neniță s-au decis asupra bunurilor comune adunate pe tot parcursul relației, dar și asupra custodiei. Dj. Vinnie este și el din Chișinău și iubește și el muzica. Din păcate, lucrurile în comun nu au putut garanta o relație fără final.

”Îmi place Anna Lesko, este o tipă frumoasă, este o doamnă pe care o apreciez prin muzica sa. Nu am sărutat-o niciodată pe Anna Lesko. Nu am sărutat-o. Eu cred că atunci pe moment, din partea mea ar fi fost ceva. E un sentiment de moment, nu trebuie să ne bazăm viitorul pe sentimentele de moment. Împrejurarea în care eram era una favorabilă, dar soarta a decis ca lucrurile să rămână așa. Nu știu dacă a fost un început de relație. Am ajuns acasă singur și am cercetat problema. Eu cu Anna mă știu de peste 10 ani, ea este o fată foarte senzuală și eu mereu am răspuns carismatic. De fiecare dată când ne vedem e aceeași atitudine. M-am gândit că este cu cineva de foarte mult timp, dar faptul că nu își păstrează distanța e un semn”

Mike Diamondz