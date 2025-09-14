Ce declara Catinca Roman despre Petre Roman, tatăl ei adoptiv, în urmă cu doi ani. Nu au avut o relație armonioasă

Catinca Roman face acuzații la adresa lui Petre Roman

Catinca Roman, în vârstă de 55 de ani, a revenit în atenția publicului printr-o serie de declarații despre relația cu tatăl său vitreg, Petre Roman. Vedeta susține că fostul prim-ministru nu și-ar fi asumat rolul de părinte și soț responsabil și că a lăsat în urmă tensiuni nerezolvate în familie. Ea a precizat într-un interviu pentru cancan.ro: „Petre a făcut parte din viața mea aproximativ 34 de ani. Am fost foarte dezamăgită de felul în care a ales sa iasă din viața noastră. Din punctul meu de vedere, s-a comportat ca un adolescent egoist și nu ca un adult, părinte și soț sau fost soț responsabil. Dovadă stă felul în care se comportă cu Oana. Mi se pare incalificabil faptul că ea nu poate avea o relație normală cu fratele ei vitreg. În ceea ce mă privește, eu am trecut peste și o iau ca pe o experiență urâtă din care am învățat multe. Eu nu țin legătura și nici nu îmi doresc altceva.”

Afirmațiile Catincăi au adus în prim plan și relația cu sora ei, Oana Roman. Ea a recunoscut că diferențele dintre ele au fost accentuate și de lipsa de implicare a părinților: „Este normal să fiu diferită de sora mea, avem temperamente diferite. În ciuda tensiunilor dintre noi, eu chiar țin la ea. Cred că a fost și o problemă a părinților noștri, faptul că nu au lucrat la apropierea noastră, ba dimpotrivă. Nu a fost intenționat, dar o parte din acțiunile lor au dus la situația actuală. Nu e un reproș, ci o constatare. Eu cred că cel mai important pentru evoluția noastră ca individ este recunoașterea și asumarea greșelilor și a defectelor.”

Lipsa de afecțiune și tensiunile din familie

În copilărie, Catinca spune că atmosfera din casă era tensionată și că nu existau dovezi de afecțiune din partea părinților:

„Mama cu Petre au avut o relație destul de tumultoasă de la început până la sfârșit. Certuri, o tensiune permanentă în casă. Cred că mi-a lipsit manifestarea dragostei. Nu-mi aduc aminte să se fi pronunțat aceste cuvinte: «Te iubesc!»; «Mi-e dor de tine!». Eu în copilărie mă simțeam neiubită.”

Tot ea a declarat că balanța dintre educația primită de la tatăl adoptiv și lipsa de afecțiune a fost dezechilibrată:

„Relatia mea cu tatal meu vitreg a fost rece, cumva inexistenta. Mama se ocupa cam de tot ce tinea de mine. […] Nu pot sa spun ca nu am invatat lucruri de la el pentru ca este un tip erudit, destept, educat, insa cred ca daca ar fi sa pun intr-o balanta mostenirea culturala primita de la el cu lipsa de afectiune, balanta atarna greu in partea de lipsa de afectiune.”

Declarații despre manipulare și distanțare

Un alt aspect adus în discuție de Catinca se referă la modul în care Petre Roman ar fi gestionat relația cu mama ei, Mioara Roman.

„Ne-a manipulat pe mine, și pe sora mea, ca să-i ușurăm lui situația cu mama. A fost un șoc, pentru că ea, căci și-a sacrificat viața și cariera pentru el! S-a folosit de noi până în ultima clipă ca să-și vadă el interesul.”

Vedeta subliniază că, dincolo de aceste reproșuri, experiența familială a fost pentru ea o lecție de viață:

„Eu nu țin legătura și nici nu îmi doresc altceva. În ceea ce mă privește, am trecut peste și am învățat din această experiență urâtă.”

Pierderea tatălui biologic

Catinca a avut o relație strânsă cu tatăl său biologic, Iosif Zilahy, fostul soț al Mioarei Roman. Acesta s-a stins din viață în 2022, la vârsta de 90 de ani. Vestea a afectat-o profund, iar vedeta a transmis atunci un mesaj emoționant pe rețelele sociale: „L-am pierdut pe tata azi noapte. Am avut o legătură specială și a fost un om deosebit. Așa doresc să fie ținut minte, ca un bon viveur și un bărbat elegant. RIP tata, rămâi în sufletul nostru pentru totdeauna!”

Această pierdere a fost percepută de Catinca drept un moment de cotitură, pentru că relația cu tatăl ei biologic era foarte apropiată, diferită de cea avută cu tatăl vitreg.

Catinca Roman și experiența controversată la Asia Express 2025

Catinca Roman, cunoscută și sub numele de Dumitrescu, a intrat în atenția publicului și prin participarea la Asia Express 2025, alături de fiica ei, Calina. Cele două au format una dintre echipele care au atras cele mai multe comentarii în mediul online, însă aventura lor s-a încheiat mai repede decât sperau. Eliminarea din competiție a fost urmată de un val de critici și reacții dure din partea telespectatorilor, care au considerat că nu erau pregătite pentru provocările extreme ale formatului.

Formatul emisiunii este recunoscut pentru testarea limitelor fizice și emoționale ale concurenților, scoțându-i din zona de confort. În cazul Catincăi și al Calinei, reacțiile au fost deosebit de intense, mai ales în momentul în care au trebuit să îndeplinească sarcini precum strângerea gunoaielor dintr-o piață fără mănuși. Aceasta a fost una dintre situațiile care a generat izbucnirea emoțională a Calinei și, implicit, reacțiile explozive ale publicului.

Critici dure pentru echipa mamă-fiică

În fața avalanșei de critici, cele două nu au dorit să ofere declarații directe, însă Catinca a ales să reposteze pe Instagram câteva dintre mesajele de susținere primite. Printre cei care le-au luat apărarea s-a numărat Mirela Retegan, care a transmis un mesaj emoționant. „Catinca Roman, în Asia Express, a arătat ceea ce orice părinte ar trebui să facă: a rămas neclintită alături de copilul ei, chiar și atunci când întreaga lume s-a întors împotriva lor. Nu voi comenta prestația lor, ci vreau să subliniez felul în care Catinca s-a poziționat. Așa cred că trebuie să se comporte o mamă – cu curaj și devotament. Această abordare este sănătoasă nu doar pentru relația lor, ci și pentru legătura profundă ce leagă două suflete, în contrast cu așteptările societății și privirile curioase ale spectatorilor”, a scris fondatoarea fenomenului Zurli, pe Instagram.

Un alt sprijin important a venit din partea Cristinei Cioran, care a ales să transmită un mesaj de echilibru. „Nu comentez supărarea Catincăi și a Calinei. Mă deranjează în schimb reacția asta violentă a unor persoane, mă deranjează cum vorbesc acești oameni despre niște persoane pe care totuși nu le cunosc, mă deranjează linșajul ăsta aiurea. Frate, totuși, sunt totuși niște femei! Dacă în momentul ăla au decis așa… Da, poate că e o greșeală că n-au știut unde se duc, dar se întâmplă. Acum nu trebuie să fie crucificate pentru asta”, a spus actrița, pe Instagram Stories.

Chiar dacă eliminarea lor a fost un moment dificil, experiența Asia Express a arătat o altă latură a relației mamă-fiică, supusă presiunii unei competiții dure și privirii critice a publicului. Reacțiile mixte primite după participare au demonstrat că, dincolo de contestări, Catinca și Calina au reușit să atragă atenția și să genereze un dialog intens despre limite, solidaritate și felul în care relațiile de familie rezistă în situații extreme.