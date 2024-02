Mioara Roman a mai avut un iubit celebru, înainte de Petre Roman. Cornel Patrichi a ținut totul secret? Văduva dansatorului: ”Replica nu pot să o dau eu!” EXCLUSIV

Mioara Roman a fost admirată de bărbați, în anii tinereții. De notorietate este povestea de dragoste cu Petre Roman, fost prim-ministru. Însă, Mioara Roman mărturisea, în urmă cu 8 ani, că s-a iubit și cu celebrul coregraf Cornel Patrichi. Văduva dansatorului, Cornelia Patrichi, susține, exclusiv pentru Playtech Știri, că nu cunoaște amănunte, despre această posibilă relație, cu atât mai mult cu cât soțul ei nu i-a povestit niciodată nimic. Cornelia Patrichi a dorit și să transmită condoleanțe familiei îndurerate.

Fosta soție a lui Petre Roman, Mioara Roman, a încetat din viață la vârsta de 83 de ani. Luni, pe 26 februarie 2024, a fost înmormântată la Cimitirul Reînvierea. A fost, de departe, una dintre cele mai frumoase femei din România, fiind curtată, în tinerețe, de nume cunoscute ale vremii.

Într-un interviu, de acum câțiva ani, Mioara Roman a dezvăluit că a trăit o frumoasă poveste de dragoste și cu vestitul coregraf Cornel Patrichi. Iată ce mărturisiri făcea:

”În 1971, cu doi ani înainte să-l cunosc pe Petre, Cornel Patrichi a fost iubitul meu. După câteva luni, mi-a zis că nu mă merită, că el e un golan. Când l-am cunoscut pe Petre, s-a aflat în oraș, în lumea bună artistică a Capitalei. Îmi dă telefon Cornel și îmi spune: ””Mioara, am auzit că ai găsit unul pe măsura ta””. ””Da, pe măsura mea, depinde cum o iei””. ””Hai, la examen!””. Și m-am întâlnit cu el la Ateneu și am stat de vorbă vreo două ore. Mi-a zis să aduc și poze. Și a zis: ””Da, ăsta e de nivelul tău!””. ””Și e mai deștept ca tine!””, l-am tachinat eu. ””Aici am niște dubii, dar, mă rog…””. Peste vreo săptămână, îmi dă din nou telefon și mi-a zis ””Bravo, îți dau voie să te măriți cu ăsta””. Peste încă o săptămână, mă sună iarăși Cornel: ””Mioara, tot ca prieten, eu nu numai că te-am iubit, te-am și admirat și respectat. E ceva la Petre… aparent, nu are niciun defect. Care o fi defectul?””. Asta înseamnă un artist cu scânteie… El a simțit că Petre e un om slab în relațiile interumane”, povestea Mioara Roman, în urmă cu 8 ani, pentru ziarulring.ro