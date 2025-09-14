Asia Express, Drumul Eroilor, duminică, 14 septembrie: provocări neobişnuite și schimbări de clasament neașteptate

Diseară, de la ora 20:00, la Antena 1, se va difuza cea de-a doua etapă a sezonului Asia Express – Drumul Eroilor. Proba începe pe un lac din Filipine, unde echipele vor fi puse faţă în faţă cu o cursă pe apă care promite să schimbe rapid clasamentul şi să genereze incidente neprevăzute. Aventura continuă apoi într-o zonă izolată, puţin cunoscută din punct de vedere turistic, unde concurenţii trebuie să îşi adapteze strategiile.

Cursa de pe lac nu este singura provocare fizică şi psihică a serii. De data aceasta, traseul către Joker presupune utilizarea unei drezine improvizate pe şine de cale ferată încă activă, pe care concurenţii o vor mânui manual sau cu ajutorul unor motoare artizanale. În ciuda traficului feroviar, drumul este singura cale de acces pentru livrarea de produse localnicilor din comunităţile dintre staţii, iar greutatea echipamentelor, terenul accidentat şi ritmul impus sporesc dificultatea.

Jocul pentru amuletă şi bătălia pentru Joker

În cadrul acestei etape, Jocul pentru amuletă capătă o altă dimensiune: spectacolul de dans și muzică locală. Doar echipele calificate după celelalte probe vor participa direct, însă toate celelalte echipe sunt implicate ca public, trăind tensiunea momentelor de pe scenă. Amuleta este însoțită de posibilitatea de a obţine Jokerul, un avantaj semnificativ în competiţia pentru imunitate.

Avantajul adus de Joker poate înclina balanța într-o etapă atât de instabilă. Concurenţii vor trebui să facă alegeri rapide, să îşi gestioneze energia şi să coopereze eficient pentru a nu rămâne pe din urmă. Linia ferată activă şi condiţiile de transport complică orice strategie simplistă, astfel încât echipele vor fi testate la capitolele creativităţii şi rezistenţei.

Vezi aici imagini din emisiunea de duminică, 14 septembrie:

Marile provocări

Cine va reuşi să îşi asigure Jokerul în această etapă?

Cum va influenţa proba cu drezina mersul echipelor în condiţii de risc real, cu trenuri care încă circulă?

Vor fi penalizări pentru întârzieri sau erori tehnice din cauza drezinei improvizate?

Publicul va afla răspunsurile în ediţia de diseară a Asia Express – Drumul Eroilor, difuzată pe Antena 1 de la ora 20:00. Este aşteptată o seară intensă, în care fiecare pas contează.

Prima echipă eliminată din competiție

În cea de-a doua etapă de pe Drumul Eroilor, Asia Express 2025 a consemnat și prima eliminare. Calina și Catinca Dumitrescu au părăsit competiția după ce au refuzat să ducă la capăt ultima probă și și-au exprimat constant nemulțumirea față de condițiile dificile din cadrul show-ului. În cursa pentru ultima șansă, Anda Adam și Joseph, dar și echipa formată din Alina Pușcău și Cristina Postu au reușit să rămână în concurs, fiind astfel salvați de la eliminare.

Calina și Catinca au recunoscut că experiența a fost mult mai solicitantă decât își imaginaseră, condițiile de trai și probele impuse scoțându-le complet din zona de confort. Ele au reclamat lipsa igienei și a protecției în anumite probe, menționând inclusiv riscurile la care s-au simțit expuse. Reacțiile lor au generat discuții și în rândul celorlalți participanți, dar și intervenții din partea Irinei Fodor, care a subliniat că show-ul este o aventură de supraviețuire unde toți concurenții sunt supuși acelorași reguli și limitări.