Ce conține bagajul Alinei Ceușan pentru filmările Love Island. Obiectul la care a renunţat prezentatoarea: „O să şi visez” EXCLUSIV VIDEO

Alina Ceușan a făcut un pas important în cariera ei pe micul ecran, urmând să prezinte în această toamnă, la Pro TV, Love Island, originalul – cel mai cunoscut format produs de ITV, care aduce față-n față 5 băieți și 5 fete gata să descopere iubirea adevărată și să trăiască cea mai mare aventură a vieții lor.

În curând, vedeta va pleca în Tenerife, unde va locui timp de 2 luni alături de familia, băiețelul și soțul ei. În interviul exclusiv acordat Playtech Știri, Alina Ceușan ne-a spus ce nu îi va lipsi din bagaj pentru deplasarea pe insula spaniolă și ce sacrificii face pentru a fi în cea mai bună formă fizică.

Alina Ceușan ne-a povestit și cum a devenit proprietara unui apartament din Capitală, în care va locui doar 10 zile pe lună, acasă pentru ea rămânând Cluj-Napoca.

Alina Ceușan se pregătește să plece în Tenerife

Alina Ceușan se simte norocoasă că a avut libertatea de a-și putea construi o carieră în online, fiind una dintre primele creatoare de conținut. Vedeta s-a bucurat de susținerea părinților, iar în prezent soțul și părinții lui îi sunt alături și se adaptează scchimbărilor care vin la pachet cu noul proiect Love Island.

Playtech Știri: Alina, ce nu-ți va lipsi din bagajul pentru Tenerife? Care sunt obiectele indispensabile?

Alina Ceușan: În primul rând, SPF-ul, pentru că e foarte mult soare pe această insulă, rochii frumoase de vară, deja pregătim și garderoba pentru emisiune. Cred că parte de make-up nu o să iau cu mine, pentru că îl am pe Alex Tănasa care se ocupă de machiaj și o să se ocupe el de tot ce înseamnă și cam atât.

În rest, cred că o să am nevoie poate de câteva cărți, laptopul, câteva lucruri care să mă distragă în zilele libere de la proiect, că sunt sigură că o să și visez Love Island și concurenți și aplicație și tot ce se întâmplă. Așa e când te implici sută la sută într-un proiect, așa se întâmplă lucrurile.

“Nu a fost o revenire neapărat ușoară după sarcină”

Cum îți menții silueta?

După 3 ani de când l-am avut pe Rock, poate că ar fi cazul să-mi revin și eu. Nu a fost o revenire neapărat ușoară după sarcină, a fost una mai anevoioasă, dar aș spune cumva normală și naturală, așa cum trebuie să fie.

Merg la sală de 3 ori pe săptămână și încerc să mănânc pe cât posibil echilibrat. Încep orice cu o salată, zahăr nu mănânc pentru că nu îmi plac dulciurile, prăjelile îmi plac și mie, burgerii îmi plac și mie, dar încerc să le evit de cele mai multe ori și încerc să nu exagerez.

E vorba de echilibru, să spunem așa, în tot ceea ce facem. Cred că asta e cel mai important.

Și-a cumpărat proprietate în București

Să înțeleg că te-ai mutat în București? Într-un alt interviu îmi spuneai că vei veni 10 zile în București și casa ta rămâne Clujul.

E fix așa cum ai spus. 10 zile pe lună vom fi, probabil din luna ianuarie, în București. Momentan am achiziționat apartamentul, am primit chiar luna trecută cheile, dar avem de făcut renovări, avem lucrări, avem planuri mari, după care vom putea să venim la București, să stăm aici așa cum ne-am propus 10 zile pe lună, restul suntem la Cluj, nu ne-am mutat. Noi la Cluj stăm.

Dar acum ai proprietatea ta aici. Nu vei sta cu chirie.

Eu ce am făcut în ultimii 11 ani? M-am plimbat du-te vino Cluj-București, fără un loc unde să-mi las periuța de dinți. Deci acum pur și simplu am mai mult confort. Oricum veneam aceste 10 zile la București, dar îmi doresc să am un confort…

Cred că este momentul, mai ales acum, că îl avem și pe Rock, că lucrurile din cariera mea și a lui Raul se îndreaptă foarte mult către Capitală, să fim aici pe poziții și să avem o viață mult mai liniștită. Asta căutăm noi: liniștea!

În momentul în care ai un loc al tău, un apartament al tău, oricât de micuț ar fi, ai o liniște. La mine asta era problema cu Bucureștiul, pentru că Bucureștiul la mine însemna stres, eram departe de casă, sunt departe de Raul și de familia mea și de Rock.

“Sunt o norocoasă că am familie și apropiați care mă susțin”

Cum a privit soțul tău această oportunitate pentru tine în carieră și faptul că vă veți muta domiciliul temporar în Tenerife?

S-a bucurat, mă susține ca de fiecare dată. Este alături de mine, nu am absolut nimic să îi reproșez și chiar asta notam într-un interviu, faptul că sunt o norocoasă că am familie și apropiați care mă susțin pe deplin. Nu e ușor să ai o astfel de carieră, care ține de TV și de online și de entertainment, care înseamnă să fii plecat tot timpul și pe fugă.

Cred că e greu să găsești oameni care să te înțeleagă. Știi cum e… Familia nu ți-o alegi, prietenii și hai să zicem iubitul, soțul ți-l mai alegi pe parcurs, dar în rest am avut foarte mare noroc să am mare susținere și din partea părinților mei, și din partea socrilor care sunt alături de noi.

Cred în continuare că sunt norocoasă din punctul acesta de vedere.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu