Cine este Raul Tișa, soțul Alinei Ceușan. Ce detaliu important ascunde prezentatoarea de la Love Island România despre el

Este una dintre cele mai cunoscute vedete din mediul online, iar celebritatea ei este în creștere, în prezent, după ce a fost aleasă gazda primului sezon Love Island România, însă puțini îl cunosc pe bărbatul care i-a cucerit inima. Cine este Raul Tișa, soțul Alinei Ceușan. Detaliul de care se vorbește foarte puțin.

Formează unul dintre cele mai frumoase, dar și discrete cupluri din showbiz-ul românesc, afișându-se destul de rar împreună. În timp ce ea este printre cele mai cunoscute femei din România, soțul ei preferă să stea departe de lumina reflectoarelor.

Se iubesc de aproape un deceniu, au avut o nuntă ca-n povești și de câțiva ani au devenit părinți, dedicați trup și suflet fiului lor, micuțul Rock.

Soțul Alinei Ceușan este destul de zgârcit când vine vorba despre declarații și apariții în presă. Raul Tișa este un cunoscut hair stylist, proprietarul unui salon în Cluj-Napoca, acolo ar fi cunoscut-o chiar pe cea care urma să îi devină soție.

„E genul de băiat brunet, înalt, frumos de te uiți după el pe stradă, că nu ai cum să nu o faci. Cu un profil perfect și tot timpul îmbrăcat fain. Are o mână tatuată, ochelari de soare pe nas și tot timpul e cu mâna în păr, cu capul lăsat lejer într-o parte. Nu există zi fără să mă pupe de bună-dimineața și noapte bună, e rupt dintr-un film. I se potrivește vara perfect și l-am găsit pe o plajă; Raul”, îl descrie Alina Ceușan pe soțul ei.

Un detaliu mai puțin cunoscut despre partenerul vedetei este vârsta, Raul Tișa fiind cu zece ani mai mare decât aceasta. La începutul acestei veri, prezentatoarea Love Island România a împlinit 31 de ani, ceea ce înseamnă că soțul ei are 41 de ani.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Playtech Știri, Alina Ceușan dezvăluia că ea și Raul Tișa au investit și în domeniul imobliar.

„Investesc în afacerile noastre, în imobiliare, recent am început împreună cu soțul meu și, sinceră să fiu, mă gândeam de câteva săptămâni și la zona de stock market”. Alina Ceușan ne-a explicat că, la acel moment, afacerile imobiliare se derulează în orașul natal, Cluj-Napoca. „Am și construit, am și cumpărat și am revândut și așa mai departe. Aici se ocupă el, exclusiv, eu intervin acolo unde este nevoie”, a precizat ea.