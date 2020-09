Care este averea candidatului la Primăria Capitalei și de ce bunuri se bucură acesta în comparație cu alți colegi de breaslă? Românii au aflat de curând care a fost metoda prin care a reușit să strângă bani pentru campania electorală.

Unul din candidații în cursa pentru Primăria București are o avere modestă față de contracandidații săi. Conform adevărul, acesta nu deține terenuri și nici măcar o locuință și trăiește din indemnizația de deputat. Documentul consultat de sursa citată arată că Dan are un autoturism Citroen vechi, fabricat în 1986 şi un teren intravilan cumpărat în anul 2007, parţial prin credit ipotecar, în zona Cioplea, Predeal, de 7.460 mp. În contul său bancar se regăsește suma de 9.000 de euro, dar pe de altă parte vin datorii de 85.000 de euro. Candidatul independent la Primăria Capitalei a primit din dnoații suma totală de 81.000 de euro, din care 76.000 de euro de la fondatorul Bitdefender, Florin Talpeş, pentru a-și putea pune pe picioare campania. La categoria venituri, în declarația de avere apare indemnizația primită de la Camera Deputaților care i-a adus 130.000 de lei în cursul anului trecut, adică 10.800 de lei pe lună (2.200 de euro). Deși unii nu-i dau șanse și susțin că oponenții săi sunt periculoși, politicianul continuă să-și ducă planul la bun sfârșit devenind din ce în ce mai vocal și transparent în privința părerii sale despre aceștia.

„Asa cum banuiam, candidatului Firea ii este frica sa iasa intr-o dezbatere publica alaturi de mine, in conditiile in care suntem singurii candidati cu sanse de a castiga alegerile, care se desfasoara intr-un singur tur. Inteleg ca azi (luni – n.red.), in sedinta CGMB, a respins aceasta dezbatere. Mai inteleg ca prim-vicepresedintele PSD prefera sa mimeze, insa, o dezbatere cu mai multi candidati, preferatii sai, la care sa cheme angajati cu carnet de partid ai STB si Termoenergetica, sa perturbe discutiile, dupa modelul Badulescu si Florea” Nicușor Dan (Sursa: facebook.com)

În cadrul unui interviu pentru PS News, Nicușor Dan a fost întrebat cum va putea să-și finanțeze campania electorală având în vedere că Alianța USD-PLUS nu va putea să-l ajute la capitolul acesta și nici nu va putea deconta cheltuieli electorale.

“Până la acest moment, nu am avut cheltuieli deosebite în această precampanie pe care am avut-o. Am plătit o mică publicitate pe Facebook de câteva mii de lei pe lună. Indemnizația mea de parlamentar este de 10.000 de lei pe lună și de aici vin banii. Am tipărit niște flyere, tot așa de vreo 10.000 de lei. Am deschis un cont în care oamenii îmi pot dona, cum am făcut și acum 4 și 8 ani. Am strâns acolo, până în acest moment, vreo 10.000 de lei, dar asta pentru că încă nu a început campania adevărată”

Nicușor Dan