Ce au pățit Connect-R și Shift la Asia Express. Totul se întâmpla de la un minut la altul EXCLUSIV

Filmările pentru Asia Express, cel mai dur reality show din România, ce va fi difuzat la Antena 1, s-au încheiat, iar protagoniștii s-au întors acasă cu o experiență de viață pe care cu siguranță nu o vor uita. O parte dintre vedetele participante, precum Lidia Buble și Alexandra Ungureanu, au transmis deja mesaje pe paginile lor de socializare, odată ce au reintrat în posesia telefoanelor mobile. „Are rost să vă spun cam cât de dor mi-a fost de voi? Filmările pentru @asiaexpressromania s-au încheiat. A fost o megaprovocare, un proiect intens și inedit, la care sunt tare mândră că am putut participa. La fel de mândră sunt de coechipiera mea curajoasă, the one and only regina-mamă. Ne vedem la concerte, prin țară, live aici pe insta. Abia aștept să povestim, să știu de voi și să vă simt energia”, a scris Alexandra Ungureanu pe Instagram.

Ce au pățit Connect-R și Shift la Asia Express

„Iubirileee meleeeeeee. S-a întors mama voastrăăă.. Ce faceți voooi? V-am lipsit?”, a postat și Lidia Buble, aceasta participând la show alături de sora ei, Estera.

La rându-i, contactați de reporterii Playtech.ro, Shift și sora lui Connect-R, Ana Maria, ne-au declarat în exclusivitate cât de mult i-a schimbat această experiență pe cei doi protagoniști, dar și cum s-au descurcat cu un dolar pe zi în cei 4.000 de kilometri pe care i-au avut de parcurs în Turcia, Georgia și Azerbaidjan.

“Fratele meu s-a întors de la Asia Express. Este bine, sănătos. Am vorbit foarte puțin cu el, zilele trecute. Mi-a spus că i-a plăcut experiența de acolo”, ne-a spus Ana Maria, sora lui Connect-R.

Camaradul de suferință al artistului, Shift ne-a povestit și el, pe scurt, prin ce momente grele au trecut ei dar și cât de mult a reușit să îi maturizeze această experiență:

“A fost foarte mișto totul acolo. S-au terminat filmările. Ne-am descurcat greu cu un dolar pe zi, nu a fost ușor. Mai multe o să se vadă pe filmare. Și la navetă a fost destul de greu, ne-am călit mai mult. Nu există termen de comparație pentru această competiție. Treci prin toate stările: acum râzi, acum plângi, acum te enervezi”.

Au vrut să renunțe încă din prima zi

Shift și Connect-R și-au propus atunci când au plecat în “Asia Express” pentru a parcurge Drumul Împăraților să câștige marele trofeu. Însă, ajunși acolo, cei doi au vrut să renunțe la show-ul de rezistență încă din prima zi.

Principalele motive pe care le-ar fi întâmpinat cei doi ar fi fost luatul la ocazie și faptul că nu știau limba engleză bine și nu puteau să se înțeleagă cu persoanele cu care trebuiau să interacționeze.

“În prima zi de Asia Express eu am vrut să plec acasă. Cu turcii e imposibil să te înțelegi, nu vorbește unul o boabă de engleză, iar autostopul e un coșmar. Rucsacii pe care îi cărăm aveau cel puțin 17 kilograme. Eu mi-am aruncat tot din el, o să vedeți și în emisiune”, a spus Connect-R după acel incident.

Entuziasmați înainte de plecare

Atât Connect-R, cât și Shift au declarat înainte de a începe competiția că sunt foarte entuziasmați de acest proiect.

„Abia așteptăm să plecăm, pentru că… cu cât ne apropiem de plecare crește presiunea. Nu știm sincer ce ne așteaptă și de aia nu ne-am gândit la nicio strategie. Cea mai mare frică e frica de noi, că nu știm… cât o să ne suportăm pe noi înșine, la nivel individual, că noi doi nu cred că o să avem probleme”, au declarat Shift și Connect-R pentru Antena Stars.

De asemenea, Shift mai spunea atunci și faptul că este conștient că vor fi momente și de tensiune:

“Sub presiune mai cedezi la nervi. Dar e și o lucrare frumoasă, ușor duhovnicească aș spune, pentru că astea sunt roadele credinței: răbdarea, dragostea, înfrânarea nervilor”, a completat Connect-R.

De precizat este și faptul că cele nouă echipe de vedete care au fost în Asia Express au fost: Mihai și Elwira Petre, Lidia Buble și sora ei, Estera, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cosmin Natanticu și soția lui, Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța, și Lorelei și Zarug.