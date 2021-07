Detaliul secret despre Elwira și Mihai Petre de la Asia Express. Nici fanii adevărați nu știau asta

Mihai Petre și Elwira formează un cuplu atât în viața personală, cât și profesioanală, de mulți ani. Elwira a povestit cum și unde anume l-a cunoscut pe partenerul său de viață.

Mihai Petre este căsătorit cu Elwira, iar împreună au două fetițe, pe nume Catinca și Ilinca. Cei doi sunt căsătoriți de peste un deceniu și au o poveste de dragoste impresionantă. Elwira este originară din Polonia, iar cei doi s-au cunoscut în Republica Moldova, la o probă de dans.

”Eu m-am născut în Polonia, într-un oraș micuț de la Marea Baltică. De dans m-am apucat când aveam zece ani. Pur și simplu îmi plăcea și asta am vrut să fac, nu avea importanță ce loc luam la concurs, ci era important să fiu acolo. Eu cu Mihai ne-am cunoscut în Moldova, unde am dat o probă la dans.

La două zile el m-a sunat și mi-a spus că el vrea să vină în Polonia. După o săptămână era deja la mine acasă. Am stat împreună un an în Gdansk, după care ne-am mutat în București. Recunosc că ne-a fost foarte greu, pentru că amândoi eram super perfecționiști și cumva de acolo se aprindeau mici certuri și conflicte pentru că Mihai nu e un om chiar foarte simplu. Cere foarte mult de la el și cumva, făcând echipă cu el și în dans, trebuia să te ridici. Chiar au fost multe momente în care ne-a fost foarte greu, pentru că dansul nu este un sport foarte ieftin. Bineînțeles că viața nu e roz, dar depinde foarte mult cât îți dorești să ai ce visezi”, a spus Elwira Petre, potrivit a1.ro.

Și Mihai Petre a spus, pe scurt, povestea lor de dragoste.

”Povestea pe scurt sună cam așa: eu român, ea poloneză. Ne-am întâlnit pe un teritoriu neutru – în Republica Moldova. Am dat o probă de dans. Așa ne-am cunoscut. Eu rămăsesem fără partenera de dans, pentru că se accidentase, iar un prieten mi-a zis că știe o fată din Polonia care este în aceeași situație ca mine. Așa că ne-am întâlnit la mijloc, în Republica Moldova. Acolo am dansat 2-3 zile împreună, după care fiecare a plecat la el acasă. Am stat, am analizat și am zis că merită să încerc. După câteva luni de dans, am devenit și parteneri de cuplu”, afirma și Mihai Petre într-un interviu.