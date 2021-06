Asia Express. Connect-R și Shift au dat de primele greutăți. Ce au pățit pe traseu

Nouă perechi de vedete au pornit în aventura vieții lor în Asia Express. Sezonul 4 îi poartă în Turcia, Azerbaijan și Georgia, pentru a câștiga marele premiu de 30.000 de euro, după ce vor parcurge Drumul Împăraților. Ce au pățit Shift și Connect-R în Asia Express 4.

Connect-R și Shift sunt prieteni de peste 15 ani de zile și au acceptat, cu entuziasm, provocarea de a participa la Asia Express sezonul 4. Cu toate că sunt determinați să aducă în România marele trofeu al sezonului, cei doi artiști au întâmpinat, deja, diferite probleme pe trasee.

Deși au avut probleme cu turcii, deoarece nu vorbesc foarte bine limba engleză, cei doi cântăreți spun că au întâmpinat dificultăți și atunci când au căutat cazare pentru a petrece nopțile, dându-și seama cât de greu este, de fapt, în Asia Express.

Connect-R: E greu…cel mai greu, rucsacul, ca să zic așa, are în jur de 17 kg. Mi-am luat de acasă niște lucruri, le-am aruncat. Am aruncat tot din el, e greu, foarte greu. Nu avem nici o condiție. Autostopul e greu… Facem în jur de 15 km și Dumnezeu ne e martor pentru treaba asta, chiar nu e ușor și vă spun sincer eu am vrut să renunț.

Shift: Cazarea, greu de găsit, dar avem condiție fizică. Confortul nostru de acasă s-a dus, nu mai există. Ne îngrijorăm mai mult când vedem că nu ne ia nimeni la autostop, când vedem că ne primește lumea greu la cazare, că nu vorbește nimeni cu noi. Am decis să ne numim echipa Gambă pentru că la cât am mers pe jos ni s-a dublat dimensiunea picioarelor de când am ajuns aici. Asia Express e mult mai pe bune decât credeam chiar și noi”, a declarat Shift.