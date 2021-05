Ce au pățit Andra și Cătălin Măruță. Cei doi copii s-au răzvrătit: ‘Un haos, nu mai voiau’

Andra și Cătălin Măruță au una dintre cele mai frumoase familii din showbizul românesc. Eva și David sunt vedete în mediul online și nu încetează niciodată să își surprindă părinții.

De data aceasta, Andra și Cătălin Măruță s-au confruntat cu o problemă de-a dreptul delicată. Cei doi copii au refuzat la un moment dat să mai meargă la școală și la grădiniță.

Cătălin Măruță a vorbit despre gestul de rebeliune al celor doi și cum a gestionat întreaga situație. Totul a început după ce Eva a avut probleme la grădiniță cu un coleg, despre care tatăl ei bănuiește că o place.

Pentru că Eva nu voia să mai meargă la grădiniță, nici David nu a vrut să mai frecventeze orele, așa că celebrul prezentator s-a văzut nevoit să ia atitudine. A organizat o seară a problemelor, în care i-a îndemnat pe micuți să vină cu câte o soluție pentru problemele fiecăruia. A reușit să îi facă să meargă în continuare la școală cu aceeași plăcere.

„Povestea asta cu „seara problemelor” a plecat în felul următor. La un moment dat, Eva nu mai voia să meargă la grădiniță, David, când a văzut că Eva nu mai vrea să meargă la grădiniță, de ce să mai meargă și el la școală, și începuse un haos de ăsta, de nu mai puteam să-l gestionăm.

Fără să-mi dau seama, am zis „hai să facem o seară a problemelor”.

Ne-am așezat toți patru și am spus să zică fiecare ce problemă are. „Eva, tu ce problemă ai? De ce nu mai vrei să mergi la grădiniță?”. A început ea să spună ce problemă are, cu un coleg care nu știu ce i-a zis, nu de bullying. Era ceva între ei acolo, cred că o plăcea.

Am început să spunem că și noi avem probleme și i-am întrebat ce soluții găsesc la problemele mele”, a spus Cătălin Măruță.