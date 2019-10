Ce apare în declarația de avere a Vioricăi Dăncilă, candidat la prezidențiale. Are bijuterii în valoare de 5.000 de euro

Candidații la alegerile prezidențiale și-au făcut publice declarațiile de avere. Viorica Dăncilă se numără printre candidații cu cele mai mari averi. Președintele PSD deține mai multe terenuri și case și bijuterii în valoare de 5.000 de euro. Nici Klaus Iohannis sau Dan Barna nu stau mai prost la acest capitol.

Viorica Dăncilă și-a făcut publică declarația de avere, înainte de alegerile prezidențiale

Viorica Dăncilă a trecut în declarația de avere un teren intravilan de 544 de metri pătrați și alte două terenuri pe care le-a moștenit: unul intravilan de 1.200 de metri pătrați și un teren agricol de două hectare. Împreună cu soțul ei, Viorica Dăncilă mai deține un apartament de 100 de metri pătrați și încă unul moștenit, de 40 de metri pătrați, dar și o casă de vacanță de 417 metri pătrați și încă una de locuit, de 140 de metri pătrați.

De asemenea, președintele PSD mai are bijuterii în valoare de 5.000 de euro: inele, pandantive, brățări, cercei și broșe. În declarația de avere a fost trecut și un autoturism Volkswagen Passat din 2014. Viorica Dăncilă are opt conturi deschise la trei bănci, suma totală pe care o deține fiind de 518.218 lei. Liderul social-democrat mai are patru conturi în care deține 57.615 euro și un cont cu 18.233 de dolari.

Viorica Dăncilă a declarat că a încasat 142.519 lei din activitatea de premier și 32.628 de euro ca europarlamentar. De asemenea, soțul ei a obținut 325.949 lei de la OMV Petrom Ploiești.

Și președintele Klaus Iohannis o duce bine la acest capitol. Are cinci imobile și un cont de 250.000 de lei și a încasat ca șef de stat suma de 165.100 de lei. El a mai obținut 35.000 de lei din închirierea unui imobil în Sibiu, în timp ce soția sa a obținut aceeași sumă din aceeași activitate.

Printre candidații cel mai bine plasați în topul averilor se mai numără Dan Barna, Viorel Cataramă și Ramona Bruynseels.