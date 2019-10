Noul ”derapaj” al lui Dăncilă: ”Eu ar trebui să port pantaloni, iar ei fustă”

Viorica Dăncilă încearcă să fi cât se poate de relevantă în această campanie electorală prin intermediul unor afirmații de la care te bufnește râsul. În același timp, face tot ce-i stă în putință pentru a-și ofensa concurenții.

Aflată în campanie electorală, Viorica Dăncilă a ajuns marți la Cluj Napoca. În contextul cu pricina, a făcut câteva afirmații la adresa contracandidaților săi la iminentele alegeri prezidențiale. Într-un mod ironic, a insistat pe faptul că ea ar trebui să poarte pantaloni, iar ei fustă, ”dacă ar fi corect”.

În cea mai recentă întâlnire cu membrii PSD din regiunea Cluj Napoca, liderul PSD a încercat să facă niște glumițe nu foarte inspirate pe marginea opoziției ei din campanie electorală. „Să nu vă temeţi o clipă că am să fac un pas înapoi. Nu mi-e frică de niciunul dintre ei. Sunt mai puternică decât ei toţi la un loc. Dacă ar fi corect, eu ar trebui să port pantaloni şi ei fustă. Cum nu mi-este frică nici de Klaus Werner Iohannis şi profit de prezenţa la Cluj pentru a-i adresa încă o dată invitaţia candidatului Iohannis la o confruntare unu la unu, o confruntare în care să nu mă mai jignească – am luat destule jigniri de la el, o confruntare în care fiecare dintre noi să spunem ce a făcut, el ce a făcut în cinci ani de mandat, eu ce am făcut într-un an şi nouă luni de mandat de premier. Sper să nu uite de vacanţe şi de somnul de frumuseţe de sâmbăta şi duminica”, a spus Viorica Dăncilă.

În cazul în care va uita vreodată cineva acest lucru, ea a ținut să ne amintească faptul că este prim femeie premier a României. „Sunt prima femeie prim-ministru. Când mi-am început activitatea, mulți îmi spuneau: ceilalți au rezistat șase luni, tu n-ai să reziști nici trei luni, Le-am spus atunci: măcar nouă luni că sunt femeie. Iată că a trecut un an și nouă luni în care am rezistat oricărei jigniri, oricărui obstacol, oricărui blocaj din partea președintelui”, a mai spus Viorica Dăncilă.

Apogeul întregul discurs a constat într-o încurajare cât se poate de suspectă la adresa lui Iohannis de a vota cu Dăncilă. „Iar dacă președintele Iohannis vrea binele acestei țări, dacă într-adevăr iubește această țară să meargă la vot și să voteze Viorica Dancilă”, a afirmat premierul demis prin moțiune de cenzură.