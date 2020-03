Ce amendă a primit bărbatul care a mințit la 112 că are coronavirus. Mulți s-au revoltat

Glumă proastă făcută de un individ la numărul de urgență 112. Acesta a sunat și i-a spus operatoarei că are dureri mari de la virus. S-a mai și filmat și a pus toată scena pe internet. Cum doare virusul avea să afle urgent.

De prea multă izolare, unii o iau razna și încep să facă glume proaste la 112.

Un dialog inutil și stupid, inițiat de un bărbat care a sunat la acest număr, în care au fost identificate și cuvinte licențioase, s-a lăsat cu o amendă de 1.000 de lei pentru acesta.

„‘ – Alo, sărut mâna. Unde am sunat? Doamnă, sărut mâna, mă simt un pic cam rău, am d-astea așa, mă doare. Mă doare doamnă, mă simt rău, cred că e cu virusul ăsta.

– Ce simptome aveți? De unde ne sunați? Cum vă numiți?

‘ – Alo, sărut mâna. Unde am sunat? Doamnă, sărut mâna, mă simt un pic cam rău, am d-astea așa, mă doare. Mă doare doamnă, mă simt rău, cred că e cu virusul ăsta.

– Ce simptome aveți? De unde ne sunați? Cum vă numiți?

– George mă numesc, vă sun din București. Mă doare în p*** de coronavirus.

– Hai, că o să te doară în 20 de minute.

– Am glumit, să moară ce am mai scump, nu mă mai doare nimic. Nu mă mai doare nimic am zis’, a fost conversația dintre tânărul din București și operatoarea de la 112”.