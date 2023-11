Ce afaceri are Gabriela Cristea. A investit 500.000 de euro în total

Gabriela Cristea nu este doar mamă, soție și prezentatoare. Vedeta s-a lansat și în afaceri și pare că îi merge de minune. Ce afaceri are Gabriela Cristea? Celebra moderatoare a investit masiv în ultimele două luni ca să își deschidă două business-uri, ambele pe filiera creativă.

Recent, Gabriela Cristea a devenit femeie de afaceri. Ea a investit nu mai puțin de 500.000 de euro într-un apartament pe care îl deține alături de soțul ei în zona Dorobanți pentru a îl transforma într-un studio foto.

De acești bani, cei doi au cumpărat echipamentele necesare și tot ce era nevoie, însă mărturisesc că mai au câteva îmbunătățiri de făcut.

„Ideea cu studioul foto i-a venit când am făcut ședințele foto pentru magazin. Momentan vin fotografii cu aparatele lor, dar vom investi și în așa ceva. Gabriela are niște pachete, în funcție de preferințe, și cu editare, dacă se dorește, depinde ce vrea fiecare. Nu am făcut un calcul, la cât se ridică investiția, că ne apucă balamucul”, a spus Tavi Clonda.