Motivul pentru care Gabriela Cristea și Tavi Clonda nu vor mai avea niciodată un copil (exclusiv)

Gabriela Cristea și Tavi Clonda nu vor mai face niciodată un alt copil. Anunțul a fost făcut chiar de către artist, la scurt timp după ce a făcut o glumă despre viața de familie care i-a pus pe gânduri pe fani. Deși s-a exprimat public că în familia sa ar mai fi loc pentru încă șase copii, Tavi Clonda exclude posibilitatea de a mai face un moștenitor cu Gabriela Cristea.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt împreună de aproximativ opt ani de zile. Cei doi au împreună două fetițe superbe, de care nu se despart aproape niciodată când sunt liberi. Deși ar fi avut posibilitatea să angajeze o bonă care să-i ajute să țină pasul cu toate responsabilitățile casei, cuplul își crește singur copiii.

De cele mai multe ori, în vacanțe, merg în familie. Zilele de relaxare le petrec cu cele două micuțe blondine, care se bucură de admirație tuturor fanilor. Recent, însă, părinții au petrecut câteva zile singuri, fără copile. Și se pare că acest lucru a făcut bine ambelor părți.

Tavi Clonda a vorbit deschis despre acest episod, explicând că a decis alături de partenera sa să treacă totul „la următorul nivel”. Prin urmare, cei doi și-au luat inima în dinți și au decis să lase fetițele la bunici.

„Recent, am lăsat fetele cu mama, la Brașov, timp de o săptămână. Am avut treabă acasă. Important e că lor le-a plăcut la bunica, nu ne-au sunat să mergem să le luăm. Așa am stat și noi în doi”, a dezvăluit Tavi Clonda, pentru redacția Impact-Playtech.