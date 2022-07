Drama nebănuită a Gabrielei Cristea: „Am trăit multă vreme în casă cu un bărbat abuzator”. Dezvăluiri incredibile

Gabriela Cristea ascunde o dramă incredibilă în care s-au regăsit multe femei de peste tot din lume. Celebra prezentatoare de TV a trăit mult timp în casă cu un bărbat care a abuzat de ea. Partenerul dintr-o perioadă îi făcea zile de coșmar. Vedeta nu se mai ascunde acum și vorbește despre trecutul plin de răni. Ea a povestit totul în cadrul emisiunii pe care o prezintă. Bruneta a reușit să șocheze pe toată lumea cu detaliile dezvăluite.

Gabriela Cristea are o familie fericită acum și o carieră de invidiat. Cu toate astea, viața ei nu a fost mereu roz. Bruneta a venit cu alte dezvăluiri neștiute din viața sa chiar în cadrul emisiunii pe care o prezintă. Aceasta a fost căsătorită în trecut cu regretatul Marcel Toader, cel de care a divorțat cu mare scandal în urmă cu nouă ani.

Prezentatoarea TV a mărturisit în proiectul „Mireasă, capriciile iubirii” care au fost motivele adevărate din spatele divorțului și a relației eșuate. Mulți nu și-au putut explica de ce cei doi au ajuns la cuțite după o poveste frumoasă de iubire. Majoritatea au auzit partea impresarului, dar nu au vrut să asculte și adevărul Gabrielei.

Cea din urmă a susținut că a trăit multă vreme cu un bărbat abuzator în casă, iar atunci când a fost abuzată fizic a plecat și a divorțat. Vedeta a mai mărturisit că nu a fost tratată deloc bine de fostul partener.

„Eu am trăit multă vreme în casă cu un bărbat abuzator și nu vorbesc de abuz fizic. Când a fost abuz fizic, am plecat și am divorțat. Dar am trăit în casă cu un bărbat care, în fiecare zi aproape mă trata așa cum te-a tratat pe tine Leo. Sunt mulți ani de atunci. Aproape 10!”, a precizat frumoasa brunetă la Antena Stars