Ce a spus Toni Grecu despre rolul lui Jojo din serialul ‘Clanul’: ‘Am lucrat împreună 20 de ani’ EXCLUSIV

Toni Grecu, de numele căruia va rămâne legat pentru totdeauna nașterea unui anume tip de divertisment de televiziune de după 1990, are numai cuvinte de laudă pentru Cătălina Grama, alias Jojo, și maniera sa de a da viață celui mai recent rol său, cel al soției de interlop, în serialul „Clanul”. El a vorbit cu playtech.ro despre ceea ce a numit „versatilitatea incredibilă” a Cătălinei Grama-Jojo.

„O cunosc pe Jojo de când ea avea vreo 19 ani. Nu mă pot lăuda că am colaborat cu ea mai devreme, de pe vremea în care se lansa cu chichirichimichi sau cum se vor fi numit emisiunile acelea, de mult timp. Dar am ajuns să lucrăm împreună mai bine de două decenii! Așa că pe mine unul ce face ea acum nu m-a surprins deloc! Are o versatilitate incredibilă!”, a glumit el, în felul său caracteristic, pe tema debutului colaborării celor doi.