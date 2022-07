Cum a fost ales George Mihăiță pentru „Clanul”. E serialul cu care Pro TV vrea să dea lovitura (exclusiv)

George Mihăiță este cap de afiș în serialul „Clanul”. Va juca în rolul mafiotului Bebe Măcelaru, personaj deloc diferit de actor. Felul lor de a fi și de a comunica este, de fapt, același. Singurul lucru care îi diferențiază este viața pe care și-au ales-o spre a fi trăită. Află cum a fost ales George Mihăiță pentru „Clanul”.

George Mihăiță a vorbit pe larg despre noul proiect în care se implică. Actorul urmează să joace în „Clanul”, noul serial cu care Pro TV vrea să dea lovitura în România. Când a aflat despre acesta, directorul Teatrului de Comedie din Capitală a amânat alte planuri și s-a dedicat complet scenariului redactat de Anghel Damian.

Chiar George Mihăiță a susținut că scenaristul a construit personajul pe care urmează să îl interpreteze special pentru el. Acesta este și unul dintre motivele pentru care actorul a fost singurul care nu a dat casting pentru rol. Lucrarea este atât de bună încât artistul nu ar vrea să schimbe nici măcar un singur cuvânt.

„Am fost singurul care nu am dat casting. Mulți care lucrează în televiziune, în cinematografie, nu ne-au văzut, dar a mizat pe mine Anghel Damian, colegul meu. Și a spus că s-a gândit la mine când a scris scenariul și ceea ce nu mi s-a mai întâmplat niciodată, pe televiziune sau pe film, este singura dată când nu am schimbat un cuvânt, atât de bine scris este. M-a ghicit, mă cunoaște foarte bine, m-a văzut pe scenă Anghel Damian. El este angajat la Teatrul de Comedie, ne cunoaștem, am jucat cu el pe scenă”, a declarat George Mihăiță, pentru Impact.ro.