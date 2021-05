Ce a spus Iulia Albu despre Ianis Hagi și Ciprian Marica. Măruță a fost uimit s-o audă

Iulia Albu a fost prezentă și în această ediție a emisiunii lui Cătălin Măruță, cu rubrica sa ”Marțea neagră”. De data aceasta, faimosul fashion designer a comentat imagini de la un eveniment, la care au fost prezente mai multe vedete din sport, cu prepondernță din lumea fotbalului.

Însă înainte de a începe să comenteze imaginile, Iulia Albu l-a anunțat pe Cătălin Măruță că a mers la dentist ca să își pună aparat dentar.

Iulia Albu a comentat imagini în care apăreau personalități din lumea sportivă, precum Ciprian Marica, Denis Alibec, Ianis Hagi, Benny Adegbuyi și Cristian Pulhac. Iată ce a spus despre fiecare în parte!

”Marica

El are un stil mai relaxat si pentru ca s-au deschis hotelurile pe litoral, probabil ca vi din ce in ce mai relaxat. Mi se pare de incurajat astfel de abordari in materie de vestimentatie.

Alibec

E interesant, el nu activeaza in zona muzicii, nu imi place ca de multe ori poarta brandurile la vedere, ca nu asa iti etalezi statutul.

Ianis Hagi

Prefer asa ceva. Este si el o legenda in devenire, se imbraca bine, ok, este intr-o zona de cercetari stilsitice, imi place ca face asemeena alegeri, este temperat si interesant. Intr-un an de zile vom vedea o schimbare si mai in bine la el.

Benny Adegbuyi

Nici zona pugilistica nu prezinta pentru mine un factor de interes. Vreau sa multumesc celor care au mers la eveniment si ca au facut aceste poze. Nu-mi place cand vad mai multe nuante de negru, cand vad ca pantalonul este mai inchis decat camasa, chiar daca e aceeasi culoare. Nu-mi place nici albastrul inchis in combinatie cu negru. El arata bine pentru ca este un barbat impozant, mai putin costumele de chelner ale lui Pepe. Am ramas marcata pe viata. Cred ca vom avea foarte multe gafe pe litoral.

Pulhac

Omul nu are ceas cu curea alba, dar am observat ca multi poarta ceasuri care nu se asorteaza cu tinuta. Este stipid si inutil. El are un ceas care se potriveste cu tinuta lui. Imi place ca nu are un ceas cu curea metalica sau alba”, a comentat Iulia Albu la rubrica sa, Marțea Neagră cu Iulia Albu, din emisiunea, ”La Mărută”, prezentată de Cătălin Măruță.