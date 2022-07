Ce a spus Doinița Oancea despre Augustin Viziru, după atâția ani de când se cunosc

Ce a spus Doinița Oancea despre Augustin Viziru. Mulți telespectatori o știu din rolul Minodora Potcovaru, din serialul „State de România”, difuzat pe Acasă TV. Astăzi la 39 de ani, Doinița Oncea se mândrește cu școala sa de actorie pentru cei mici, deschisă în pandemie. Pe lângă asta, într-un interviu acordat celor de la Ego.ro, actrița recunoaște că „a furat meserie” de la colegi. În interviul acordat am mai aflat și ce a spus Doinița Oancea despre Augustin Viziru.

Mulți și-o aduc aminte pe Doinița Oancea din serialele difuzate de Acasă TV, și nu numai. Și-a făcut simțită prezența prin rolul jucat în serialul „State de România”, avându-i ca parteneri de platou pe Gheorghe Visu, Carmen Tănase și chiar pe Augustin Viziru.

Odată cu pandemia, și cu închiderea teatrelor, Doinița Oancea s-a reorientat repede, reușind să-și deschidă o școală de actorie pentru cei mici. Despre cum a reușit să treacă de la Minodora Potcovaru, la „profa cool”, actrița a povestit totul într-un interviu acordat celor de la Ego.ro:

„Am avut mari emoții la debutul meu pe scena de teatru. A fost un spectacol pe care l-am jucat preț de câteva reprezentații. Spectacolul nu știu dacă se mai joacă la momentul ăsta. Între timp eu m-am ocupat în continuare cu ce mă ocupam pe vremea respectivă, adică seriale, business-ul meu cu haine și apoi școala de actorie.

În pandemie am deschis o școală de actorie sub numele meu, cu copiii între 5 și 17 ani. Nu-mi vine să cred că am făcut asta. Cred că sunt o profă cool. Chiar dezbăteam cu ei subiectul pentru că mi se pare că ies din tiparele alea de profesoară, pe care cel puțin eu le știu: cu o profă care vine și face prezența și se adresează foarte exigent copiilor.

Nu am genul ăsta de abordare. Le-am spus de la început că vreau să mă considere prietena lor. Ne întâlnim la aceste cursuri ca ei să învețe ceva. Eu la rândul meu învăț de la ei. Îi iubesc mult, chiar îi iubesc. Îmi sunt foarte dragi toți”, a declarat Doinița Oancea pentru EGO.ro.