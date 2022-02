Adela Popescu a întrebat-o pe Doinița Oancea dacă are iubit. Răspunsul primit a șocat-o

Doinița Oancea a acceptat invitația de la ,Vorbește Lumea’. Celebra actriță a fost prezentă în platoul emisiunii și a răspuns la întrebările picante puse de prezentatori. Aceasta chiar a reușit să o surprindă pe moderatoarea care a rămas fără cuvinte și a finalizat interviul. De ce nu a vrut să răspundă? Fanii artistei au rămas dezamăgiți! ,,Am trecut şi printr-o despărţire mai puţin plăcută”, a mărturisit actrița.

Doinița Oancea nu apare des pe micul ecran în cadrul emisiunilor. Fanii ei au văzut-o de-a lungul timpului în producții de pe diverse posturi sau pe rețelele de socializare. Vedeta nu se mai bucură de o bună perioadă de un rol într-un serial românesc, dar cu toate astea cei care o iubesc îi sunt alături și speră să o vadă curând.

Mulți dintre internauți sunt curioși în privința unor detalii din viața sa, mai cu seamă că bruneta a decis de o bună vreme să fie extrem de discretă în ceea ce privește viața personală. Ea și-a expus cândva câteva relații care s-au terminat, iar acum se pare că a hotărât să nu mai rupă misterul în privința statusului amoros.

Întrebată de Adela Popescu dacă iubește din nou, ea a răspuns că nu va discuta așa ceva pentru că nu vorbește despre lucruri intime. Prezentatoarea a rămas vizibil surprinsă de misterul de care ține cu dinții actrița. Fanii ei sunt extrem de curioși de astfel de detalii, mai cu seamă că mereu declară aceleași lucruri când vine vorba de dragoste.

Adela: Ai un bărbat lângă tine acum?

Doiniţa: Nu discutăm aşa ceva, nu vorbesc despre viaţa personală.

“Sunt o persoană romantică, da. Îmi place să mi se spună „Te iubesc”, să fiu îmbrăţişată, să primesc cadouri dar nu contează valoarea, poate fi şi o floricică. Nu ştiu ce vreau de la un bărbat, nu există o listă de bifat. Dar aş vrea să fie afectuos, să fie sincer şi să vorbim aceeaşi limbă.

Am experimentat tot felul de relaţii, traume, este important să înţelegem ce ne spune persoana de lângă noi. Partenerul ar trebui să îmi ofere multă atenţie, să se focusese pe relaţie. M-am despărţit în termeni civilizaţi de partenerii mei în 90% din cazuri. Am trecut şi printr-o despărţire mai puţin plăcută (râde)… Dar am învăţat nişte lucruri din asta” – Doiniţa Oancea, la Vorbeşte Lumea.