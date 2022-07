Ce salariu are Carmen Tănase în 2022, după atâția ani de muncă: „Eu vreau să trăiesc”

Carmen Tănase pare a fi o carte deschisă pentru toată lumea. Nu se sfiește să răspundă la întrebările care i se pun în spațiul public, chiar dacă de multe ori pentru unii ar putea fi deranjante. Recent, artista a vorbit fără scrupule despre veniturile pe care le câștigă. În ciuda capitalului de popularitate pe care l-a obținut datorită activității sale profesionale, banii nu par a fi pe măsura muncii depuse. Iată ce salariu are Carmen Tănase în 2022!

În vârstă de 61 de ani, Carmen Tănase reușește să fie cel puțin la fel de energetică și plină de bunăvoie ca în tinerețe. Actrița s-a dedicat scenei de teatru și film românesc într-un stil aparte, care nu a putut trece neremarcat de audiența din România. Prețuita artistă deține o carte de vizită bogată din punct de vedere profesional.

Carmen Tănase și-a descoperit pasiunea pentru teatru în tinerețe. Deși a urmat cursurile Liceului Pedagogic din Ploiești, vedeta s-a reprofilat, în perioada anilor 1980-1984, la secția Actorie de la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București.

După finalizarea studiilor, între anii 1984 și 1990, a început să joace pe scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași. Începând cu anul 1990, artista a performat în Capitală, la Teatrul Odeon.

Vedeta este cunoscută și pentru dragostea pentru telenovelele românești. Carmen Tănase a jucat în „Lacrimi de iubire”, „Iubire ca-n filme”, „Inimă de țigan”, „State de România” și multe alte lucrări artistice de acest fel.

În palmaresul său profesional a strâns cel puțin 30 de filme și producții de televiziune difuzate pe marile ecrane din țară. Când ești pus față-n față cu performanța pe care a reușit să o atingă, ai crede că artista de renume este răsplătită din punct de vedere financiar pe măsură. Însă lucrurile nu stau așa.

Într-o intervenție la podcastul lui Cătălin Măruță, Carmen Tănase a vorbit despre problemele grave cu care se confruntă. Artista a făcut dezvăluiri de-a dreptul șocante cu privire la veniturile pe care le câștigă din teatru. Cu salariul pe care îl obține în acest domeniu, celebra actriță nu face decât să supraviețuiască. Iată câți bani câștigă în anul 2022!

Numai că artista nu-și dorește doar să supraviețuiască, ci să trăiască. Și pe bună dreptate. Banii pe care îi câștigă în urma activității prestate în teatru nu sunt suficienți în comparație cu munca depusă. Singurul motiv pentru care continuă să profeseze în acest domeniu este pasiunea.

„Da, am avut perioade (n. r. când nu-mi ajungeau banii). Absolut. N-am câștigat mai bine decât atunci când am făcut televiziune. Din teatru, nu! Acum, sigur, de câțiva ani de zile s-a dezvoltat teatrul privat și acolo e cu totul altceva, dar și acolo e în funcție de notorietate, nu toată lumea e plătită la fel. Dar acum dacă ne-au tăiat prăjitura și la spectacolele private, că nu trăiești din salariile de la stat, hai pe bune! Orice om are dreptul, că e faimos, că nu e faimos, are dreptul să trăiască. Punct!”, a subliniat renumita actriță.