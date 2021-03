Ce a spus Bianca Comănici de la Puterea Dragostei după ce fratele său s-a sărutat cu o femeie

Cristian Comănici se luptă de ceva timp să-i fure inima Marianei de la Puterea Dragostei. În prezent, momentul mult dorit a venit și cei doi s-au sărutat.

Chiar și așa, Bianca Comănici nu o vede prea bine pe potențiala ei cumnată, fiindu-i teamă ca fratele ei să nu iasă rănit din toată situația. Bianca Comănici este o fostă concurentă de la Puterea Dragostei. Ea chiar crede în sinceritatea sentimentelor fratelui ei, dar are mari semne de întrebare referitoare la ceea ce simte Mariana pentru Cristian.

De altfel, Biancăi Comănici nu i-au plăcut chiar deloc imaginile în care Mariana se săruta cu alți băieți din casa Dragostei. Acestea fiind zise, fosta câștigătoare a acestui show matrimonial nu crede în totalitate în sentimentele potențialei ei viitoare cumnate. Cu toate acestea, Bianca Comănici a spus că le urează tot binele Marianei și lui Cristian, dacă într-adevăr aceștia formează un cuplu, însă se teme ca cel care va fi rănit să nu fie chiar fratele ei.

„Mă bucur dacă ar fi așa, dacă s-au cuplat și o să îi țină. La cât a liptat el… Mă bucur pentru el, pentru că știu că a luptat mult. Sunt un pic reticentă.

Am urmărit ultimele zile și am rămas un pic șocată. Am văzut că Mariana s-a pupat cu Romeo și apoi cu Alex… Chestiile astea m-au deranjat. Nu știu ce e între ei. E posibil ca în spatele emisiunii să se înțeleagă. Așa am fost și eu cu Livian. În emisiune ne certam, dar în spate ne înțelegeam’, a declarat Bianca Comănici.