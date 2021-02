Bianca Comănici de la Puterea Dragostei a primit replica. Mesajul lui Livian, după ce a plâns la TV

Bianca Comănici a fost foarte transparentă în recenta apariție în emisiunea „Trăiri alături de Andreea Mantea”. Tânăra a vorbit despre viața sentimentală și despre rănile aduse de relația pe care a avut-o cu Livin în cadrul show-ului „Puterea Dragostei”. Cum a reacționat bărbatul când a aflat?

Livian, replică pentru fosta iubită. Ce spune despre izbucnirea în plâns a Biancăi Comănici?

Bianca Comănici și-a deschis sufletul în fața fanilor și a povestit despre viața sa sentimentală și ultima decepție în dragoste care a afectat-o foarte tare. Mai exact, a vorbit cu Andreea Mantea despre relația care s-a închegat și s-a și stricat chiar sub ochii tuturor în cadrul show-ului „Puterea Dragostei”.

Tânăra a avut un moment de sensibilitate în care a început să plângă referindu-se la trecutul lângă fiul lui Nelson Mondialu’. ”Sunt mai bine acum, adică, am trecut peste aș putea să spun, cu relația, am început să învăț pentru școala de șoferi…

De el nu vreau să deschid subiectul…acolo eram la emisiune și lumea s-a obișnuit cu mine, da, nu toată lumea nu reușește să mă facă să mă deschid și am încercat să închid subiectul cât am putut…Nu, prefer să ingnor, e mai bine așa. Cred că acum am iubit, pentru că am realizat după că l-am iubit, nu în timp ce eram într-o relație pentru că mi-am dat seama că fericirea lui este fericirea mea. Dacă este fericit și eu sunt fericită, cu toate că nu am mai păstrat legătura deloc”, a spus Bianca Comănici.

Tânărul susține că adevărul a ieșit la iveală

Nu a durat mult până ca fostul amorez să-i ofere o replică pentru lucrurile pe care le-a dezvăluit și le-a răscolit din nou chiar și după mult timp de la despărțire. „După declarația mea, a apărut și declarația Biancăi.

Aseară a spus că totul a fost o minciună, că totul a fost prezentat așa cu scopul de a mă ajuta pe mine. Ei bine, nu doresc niciun fel de ajutor din partea ta, după 7-8 luni, câte au trecut…”, a declarat Livian de la Puterea dragostei după declarațiile Biancăi de luni seară, din emisiunea „Trăiri alături de Andreea Mantea”.