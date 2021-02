Bianca Comănici de la Puterea Dragostei, mesaj clar pentru bărbați. Ce le-a cerut chiar acum

Bianca Comănici de la Puterea Dragostei e pregătit să iubească din nou și, din acest motiv, a transmis un mesaj clar pentru bărbați. După o despărțire grea, Bianca e hotărâtă să-și deschidă inima iar către iubire. Ce le-a cerut frumoasa brunetă celor care vor să-i cucerească inima.

Frumoasa Bianca Comănici de la Puterea Dragostei e pregătită pentru o nouă iubire. După ce a trecut printr-o despărțire destul de dificilă, sora lui Cristi Comănici spune că vrea să-și găsească jumătatea și să fie fericită, din nou. Și, din acest motiv, bruneta le-a transmis un mesaj tuturor reprezentanților sexului masculin care încearcă să o cucerească. Bruneta a răspuns la o serie de întrebări pe InstaStories, iar unul dintre admiratori a întrebat-o dacă este pregătită sufletește pentru o nouă relație. Răspunsul brunetei a venit imediat:

Mai mult, Bianca Comănici a vorbit și despre scandalul dintre Jador și Culiță Sterp de la Survivor România. Focoasa brunetă este de părere că cei doi prieteni se vor împăca și vor reveni, în curând, la sentimente mai bune.

Frumoasa brunetă a trecut prin momente grele atunci când s-a despărțit de Livian, iubitul ei din cadrul competiției Puterea Dragostei. Luni, 8 februarie, Bianca Comănici și-a deschis sufletul și i-a povestit Andreei Mantea despre relația ei cu Livian și motivul pentru care s-au despărțit, în cadrul emisiunii „Trăiri alături de Andreea Mantea” de la Kanal D.

Se pare că familia, trecutul și presiunea competiției și-au spus cuvântul și au fost câțiva dintre factorii care au dus la separarea Biancăi și a lui Livian.

„De el nu vreau să deschid subiectul…acolo eram la emisiune și lumea s-a obișnuit cu mine, da, nu toată lumea nu reușește să mă facă să mă deschid și am încercat să închid subiectul cât am putut…Nu, prefer să ingnor, e mai bine așa. Cred că acum am iubit, pentru că am realizat după că l-am iubit, nu în timp ce eram într-o relație pentru că mi-am dat seama că fericirea lui este fericirea mea. Dacă este fericit și eu sunt fericită, cu toate că nu am mai păstrat legătura deloc”, i-a mărturisit Bianca Comănici Andreei Mantea, la Kanal D.