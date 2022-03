Ce a spus Andi Moisescu despre Mihai Petre la Românii au talent. Mihai Bobonete a râs în hohote

Ediția din seara aceasta vine din nou cu mari surprize pentru telespectatori. Iată că și în sezonul acesta avem pe marea scenă de talente și oameni la a treia tinerețe care vor să ofere românilor câteva clipe minunate. Un concurent vârstnic l-a făcut pe Andi Moisescu să îl aducă în discuție pe Mihai Petre. Ce a făcut celebrul dansator într-un sezon în care a fost prezent? Bătrânul prezent în fața juraților din acest an a povestit totul. Mihai Bobonete a început să râdă în hohote când a auzit.

Filip Gheorghe are 81 de ani, este din Ploiești și a venit să împărtășească unele detalii din povestea sa, dar și să surprindă cu ceea ce poate face. Bărbatul a lucrat în domeniul energiei electrice o viață întreagă.

Mai exact, el a fost operator principal la camera de comandă a unei companii mari. El a povestit că: ,,am dat țării energie, eu vegheam de la pupitru trecerea energiei spre consumatori.”

Andi Moisescu l-a întrebat dacă a mai participat la show-ul de pe Pro TV, moment în care a început să se destăinuie. El mai avut o șansă să uimească pe toată lumea în sezonul 3, atunci când în juriu era încă Mihai Petre.

Celebrul dansator l-ar fi întrerupt atunci chiar de la prezentarea momentului. Bărbatul s-a emoționat teribil și nu a mai știut cum să reacționeze. Pavel Bartoș a fost cel care l-a făcut să rămână pe scenă și l-a împins să continue.

Cu toate astea, nimic nu a mai mers așa cum și-a propus. Filip Gheorghe a precizat că cel mai probabil i-a crescut tensiunea atunci și mai apoi nu a mai auzit nimic din jurizarea sa.

Acum a venit încă o dacă să își încerce norocul, dar în fața altor vedete care speră să îl asculte până la capăt. Andi Moisescu a subliniat atunci că Mihai Petre are un ,drăcușor în el’ și că uneori nu-l lasă în pace.

Andi Moisescu: Ați mai fost cumva în emisiunea noastră?

Concurent: Am mai fost în sezonul 3 și am început cu o introducere pertinentă, frumoasă și scurtă. Dura cam 20 de secunde, iar în secunda 8 Mihai Petre m-a întrerupt și a vorbit peste mine. Eu fac analiză literară.

Pavel Bartoș: Păi de aia nu mai e în juriu!

Andi Moisescu: Nu a vorbit el, are un drăcușor în el. Să știți că încă se mai luptă.

Concurent: Am vrut să plec de la microfon, dar mi-a zis Pavel Bartoș să stau acolo. Probabil mi-a crescut tensiunea atunci și nu am mai auzit nici rezultatul.