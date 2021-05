Ce a spus Adrian Ilie despre Gigi Becali și Steaua, după atâția ani. Impresionant! VIDEO

Marele jucător de fotbal Adrian Ilie a fost primul invitat al emisiunii Playmaker. Fostul internațional român care a făcut istorie la echipe mari precum Deportivo, Galatasaray sau Valencia a spus adevărul despre Gigi Becali și perioada în care a jucat la Steaua București. Fanii sportivului au ascultat cu interes.

Adrian Ilie face dezvăluiri incredibile legate de tinerii fotbaliști ai României. Fostul mare jucător de fotbal ajuns la 47 de ani a fost invitat în emisiunea Playmaker, unde a mărturisit că Man și Mihăilă sunt doi sportivi care promit foarte mult.

Despre Ianis Hagi, fostul mare atacant de la Galatasaray și Valencia a avut numai cuvinte de laudă. Adrian Ilie este de părere că fiul lui Gică Hagi a făcut spectacol în ultimul sezon de la Rangers și ar trebui să rămână cel puțin încă un an la echipa scoțiană.

„Dacă vorbim de calitate, de cum îl văd, îmi place Mihăilă, are viteză, forță în dribling. El chiar atacă poarta. Dennis Man s-a adaptat și el acolo, îmi place, începe să joace la alt nivel față de Steaua, dar Mihăilă are ceva în plus.

Ar fi bine să nu coboare, să fie împrumutați la o echipă din Italia. Nici ei nu cred că-și doresc să joace în liga a doua. Și clubul, dacă vrea să facă o afacere cu ei, trebuie să-i pună să joace în prima ligă.

Ianis Hagi deja e unul dintre jucătorii tineri care are un campionat câștigat, cu Rangers, a făcut un an foarte bun, din punctul meu de vedere ar trebui să mai rămână acolo un an, doi, să aibă continuitate, să mai prindă experiență, încredere” a declarat Adrian Ilie, exclusiv pentru emisiunea Playmaker powered by Playsport.ro.