Ce secret ascunde palatul lui Gigi Becali. Ce se află, de fapt, sub el

Celebrul latifundiar Gigi Becali are și astăzi una din cele mai vechi edificii monument istoric din București. Achiziționat de Becali cu 7 milioane de euro, celebrul Palat are o istorie și o poveste impresioantă. Pe lângă asta se spune că are și câteva secrete despre care s-au vehiculat multe lucruri de-a lungul timpului. Casa Manu-Auschnitt, o capodoperă arhitectonică a începutlui de secol XX are o istorie plină de neprevăzut.

Palatul lui Becali și istoria lui interbelică

Celebrul Palat în care astăzi locuiește Gigi Becali are o istorie îndelungată, ce pornește din anul 1915. Casa Manu-Auschnitt a fost construită în 1915 conform planurilor arhitectului Grigore Cerchez, din București. Așa cum a fost ea imaginată era copia fidelă a unei alte celebre clădiri, din Paris, astăzi Muzeul Rodin. La vremea construcției clădirii parissiene era cunoscută sub numele de Palatului Biron.

Poreclită la momentul finalizării sale ca „cea mai frumoasă casă din cartier”, a fost construită de magistratul Iancu Manu. Celebra vilă era din punct de vedere arhitectonic influențată de stilul construcțiilor din timpul lui Louis XIV. Povestea spune că în 1930, la întoarcerea sa pe tron, regele Carol al II-lea intenționa să o găzduiască pe Elena Lupescu, amanta sa în casă. În cele din urmă a renunțat și a cumpărat o altă vilă din cartier.

Afaceristul și consilierul financiar al Elenei Lupescu Max Auschnitt a cumpărat casa în 1932. Acesta a transformat Casa Manu-Auschnitt într-un loc pentru petreceri. Auschnitt a părăsit țara în 1946, după abolirea monarhiei. Casa Manu-Auschnitt a fost apoi confiscată de regimul comunist, odată cu venirea acestora la putere.

După 1948 în Casa Manu-Auschnitt a locuit premierul Petru Groza, preluând casa de la ambasada Argentinei. După 1989, casa a fost returnată familiei Auschnitt, care a moștenit-o după 1989. În 2006 a fost cumpărată de Gigi Becali, și l-a costat 7 milioane de euro, iar lucrările de restaurare încă 1,5 milioane.

Secretele ascunse din Casa Manu-Auschnitt

Despre celebra casă Manu-Auschnitt au existat, cel puțin în perioada lui Carol al II-lea, mai multe legende despre secretele ce sălășluiau aici. Unele dintre ele au fost reiterate odată cu preluarea locuinței de premierul comunist, Petru Groza. Spre surprinderea multora toate acele legende s-au dovedit a fi adevărate.

Pe vremea regelui Carol al II-lea, se spune că acesta ca să ajungă la amanta sa, controversata Elena Lupescu, mergea printr-un tunel expre construit până la Casa Manu-Auschnitt. Acest tunel ar fi fost construit după ce Auschnitt pierde locuința la o partidă de poker în favoarea regelui Carol al II-lea.

O altă legendă care s-a dovedit a fi adevărată, este exitența celui de-al doilea tunel construit după venirea la putere a lui Petru Groza. Acest al doilea tunel ar fi fost construit după mutarea sa în Casa Manu-Auschnitt. Al doilea tunel ar fi dus către CC al PCR, descoperit atât de arhitectul angajat de Becali să recondiționeze casa, cât și de moștenitorul celebrei case.

”După 1947, când Auschnit a fugit din țară, în casă s-a instalat Petru Groza și acolo a rămas până a murit. Tunelul era pentru el, ca să ajungă în clădirea CC al PCR”, explică Varlam.

După cumpărarea vilei, Gigi Becali avea să investească alte 1,5 milioane de euro în recondiționarea casei, iar arhitectul, Camil Roguski, avea să confirme și el existența celor două tuneluri secrete de sub Casa Manu-Auschnitt.

”Tunelul era pentru Lupeasca, desigur. El duce la o casă care a fost tot a lui Auschnit și pe care acesta a pierdut-o la cărți în favoarea lui Carol”, declara Camil Roguski.

Casa Manu-Auschnitt, la 106 ani de existență

Astăzi Casa Manu-Auschnitt, cu cele peste 20 de camere a fost decorată în stil de epocă. Are pereți placați cu aur de 24 de carate, perdele cu ciucuri, covoare pufoase, candelabre la scară largă. Rezultatul a fost completat cu decorațiuni de ipsos placate cu aur destul de exagerate, o intrare impresionantă și interioare care se laudă cu decorațiuni excesive.

O figură religioasă, apropiații spun că Gigi Becali a completat interioarele cu picturi și icoane de scenă biblică placate cu aur. După ce a terminat de renovat Gigi Becali și-a auto-intitluat locuința palatul său. Aici își are biroul, în trecut a fost sediul Partidului Nouă Generație. De obicei aici Gigi Becali își ține conferințele de presă, când e vorba de FCSB sau interviurile cu posturile de televiziune.