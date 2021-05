Răsturnare de situație în cazul Adrian Mutu. Cu cine semnează antrenorul român

Adrian Mutu s-a decis! Schimbare uriașă în cariera antrenorului român. Cu cine semnează celebrul sportiv în vârstă de 42 de ani? Iată declarații de la acesta după negocierile purtate recent!

Adrian Mutu vine cu o veste uriașă pentru fanii săi! Acesta a anunțat anterior că este în discuții cu mai multe echipe, iar negocierile se duc mai atent cu Craiova lui Mititelu. Zvonurile s-au clarificat cu noile vești oferite chiar de Briliant.

Adi Mutu a spus „DA” Craiovei! De asemenea, sportivul român mai aduce fanilor și câteva detalii legate de birocrație pe care le discută în prezent cu Adrian Mititelu Jr. și cu președintele Marcel Pușcaș: „Da, este Craiova, ”aproape” am semnat. E vorba despre o înțelegere pe doi ani!”, a declarat acesta pentru playsport.ro.

Informațiile conform cărora Mutu va fi la cârma trupei din Bănie au început să apară în urmă cu câteva luni bune, dar până acum nimic nu a fost confirmat de către antrenor.

Iată că azi a venit cu varianta oficială! Cel din urmă a dezvăluit că este antrenorul de la FC.U Craiova, urmând ca în viitorul apropiat să semneze contractul pentru cele două stagiuni.

Fostul selcționer al naționalei U21 a lăsat să se înțeleagă în urmă cu câteva zile că există o legătură între el și echipa menționată. Tatăl acestuia a fost și el unul din suporteri și a crescut în acest spirit.

„Știu imnul Craiovei. Tata a fost și este fan al Craiovei. Am crescut de la trei ani cu reviste cu Balaci, Ștefănescu, cu toți. Sunt obișnuit să aud în casă despre Universitatea Craiova. Așa cum am răspuns și ieri, sunt negocieri și cu Universitatea Craiova (n.r – U Craiova 1948), dar și cu alte echipe. Momentan nu am luat nicio decizie. Ceea ce pot să spun e că e o echipă interesantă, știu ce atmosferă e acolo, știu ce rivalitate va fi între cele două Craiove.

Mai mult nu vă pot spune la această oră, pentru că nu e fair-play. Sunt negocieri în curs, o să aflați atunci când va fi ceva. Eu îmi doresc să găsesc o echipă de club care să aibă aceeași direcție cu ambițiile mele. Am făcut niște alegeri riscante, așa cum a fost la Voluntari, și nu mai vreau să se repete acest lucru. Pot să-mi asum aceste riscuri, așa cum a fost cu România U21, când venea după un rezultat foarte bun al echipei.”

Adrian Mutu (Sursa: conferință de presă realizată de o casă de pariuri)