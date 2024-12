Ce reprezintă dungile albe de pe carnea de pui ambalată din comerț. La ce trebuie să fii atent când o cumperi

Dacă ai cumpărat carne de pui din supermarketuri precum Lidl, Kaufland sau Carrefour, cu siguranță ai observat dungi albe pe unele dintre produsele de carne. Acestea sunt cunoscute sub numele de striații sau fâșii și pot afecta atât aspectul, cât și calitatea cărnii. Studiile recente au descoperit cauzele acestui fenomen și au ridicat semne de întrebare privind modul în care puii sunt crescuți pentru a satisface cerințele pieței.

Ce sunt dungile albe de pe carnea de pui?

Dungile albe de pe carnea de pui sunt formate dintr-un amestec de țesut fibros și grăsime. Acestea apar mai ales pe carnea provenită de la pui crescuți rapid, un proces care a fost adoptat pe scară largă pentru a satisface cerințele de producție intensivă.

Studiile efectuate de Asociația Freedom and Respect for Every Earthling (F.R.E.E.) au arătat că aceste striații nu sunt doar o problemă estetică, ci indică o calitate inferioară a cărnii.

Motivele apariției acestora sunt legate de creșterea rapidă a puilor, care nu au suficient timp pentru a dezvolta un sistem vascular eficient, iar rezultatul este formarea unui țesut care afectează atât gustul, cât și valoarea nutritivă a cărnii.

Cum influențează creșterea rapidă calitatea cărnii?

În cazul puilor crescuți rapid, genetica joacă un rol important, aceștia fiind selecționați pentru a produce mai multă carne într-un timp foarte scurt. Cu toate acestea, această practică duce la slăbirea sănătății puilor și favorizează dezvoltarea de afecțiuni care, la rândul lor, afectează calitatea cărnii.

Creșterea accelerată predispune puii la dezechilibre în dezvoltarea țesuturilor musculare, ceea ce duce la formarea țesutului adipos și fibros, manifestându-se prin dungi albe vizibile pe carnea de pui. Aceasta este o problemă întâlnită frecvent pe produsele comercializate în marile lanțuri de supermarketuri.

Ce spun specialiștii despre soluții?

Studiile F.R.E.E. arată că Olanda reprezintă un model în ceea ce privește renunțarea la administrarea de antibiotice în creșterea puilor și la utilizarea raselor de pui cu creștere rapidă.

De asemenea, organizația promovează schimbarea direcției în industria avicolă românească, susținând o abordare bazată pe creșterea puilor cu o dezvoltare mai lentă, ceea ce ar duce la o carne de calitate superioară.

Proiectul ”Pui Convențional” își propune să îmbunătățească condițiile de creștere a puilor și să reducă riscurile de sănătate asociate, oferind și alternative viabile pentru fermierii din industria avicolă, notează romaniatv.net.

Ce trebuie să ai în vedere când cumperi carne de pui?

Atunci când cumperi carne de pui din comerț, este important să fii atent la aspectul produsului. Dungile albe nu reprezintă doar o problemă estetică, ci un indicator al calității inferioare a cărnii.

Este recomandat să alegi produse care provin din surse care respectă norme mai stricte de creștere a animalelor, preferabil din ferme care nu folosesc rase de pui cu creștere rapidă și nu administrează antibiotice. Astfel, vei avea garanția că produsele sunt mai sănătoase și mai nutritive.

