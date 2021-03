Ce a spus Adelina Pestrițu despre Anna Lesko la Pro TV. Cove a râs, Lora a aprobat-o imediat

Adelina Pestrițu a fost invitată la emisiunea Vorbește Lumea. Vedeta s-a prezentat într-o ținută neagră, formată dintr-o pereche de pantaloni de costum, un sacou elegant accesorizat cu o broșă cu lanț, o cămașă și o pereche de pantofi stiletto, într-o nuanță de nude. Vedeta a pășit în platoul emisiunii, acolo unde Anna Lesko gătea de zor, îmbrăcată într-o rochiță sexy.

Adelina Pestrițu, invidioasă de Anna Lesko

Când a văzut-o, Adelina Pestrițu a avut o reacție care a stârnit zâmbete. Influencerița s-a declarat invidioasă pe faptul că Anna Lesko este atât de sexy și în plus gătește extraordinar.

„Cum poate să fie atât de sexy și să gătească atât de bine? Sunt invidioasă”, a spus Adelina, moment în care Lora a aprobat-o, iar Cove a râs.

Vedeta a fost invitată în platoul emisiunii de la ProTv pentru a pune în practică provocarea pe care a făcut-o cu soțul ei, Virgil Steblea, pe internet și care a devenit virală.

Provocarea presupunea un ou sub un pahar lovit alternativ de fiecare concurent. La un moment dat, unul dintre participanți ridica paharul, astfel încât adversarul să spargă oul cu mâna. Adelina a jucat jocul cu soțul ei, care a picat în capcană și a primit provocarea de a face curățenie în casă.

Adelina Pestrițu a jucat, pe rând, cu Lora, Cove și Anna Lesko, iar la final fetele au învățat un dans viral pe TikTok, spre deliciul lui Cove, care le-a privit amuzate.

Adelina Pestrițu și soțul ei și-au făcut tatuaje

Deși sunt căsătoriți și au împreună o fetiță superbă, Adelina și soțul ei au decis să își exprime iubirea unul față de celălalt într-un mod artistic, prin tatuaje care se completează. Vedeta și-a tatuaj pe mână citatul „There is only one happiness in life – To love and to be loved”.

Prima parte a citatului este tatuată pe mâna lui Virgil, iar ultima parte și-a tatuat-o Adelina, în același loc, pe pumn. Ambii sunt împătimiți ai tatuajelor și au o mulțime pe corp.

Adelina Pestrițu și Virgil Steblea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi au împreună un copil și spun că își mai doresc încă unul, însă nu se știe când anume se va întâmpla asta.