Adelina Pestrițu, în doliu de Valentine’s Day: ”Nu sunt pregătită să mă despart atât de brusc”

Adelina Pestrițu nu va uita prea curând ziua de 14 februarie 2021, Ziua Îndrăgostiților! Patrupedul său pe care vedeta l-a îndrăgit foarte mult și pe care l-a iubit ca pe ochii din cap, Nobby, a murit.

Zi extrem de tristă pentru Adelina Pestrițu! Fosta prezentatoare tv a dat vestea tristă pe pagina ei de Instagram. Aceasta și-a anunțat fanii virtuali că Nobby a decedat.

În urmă cu câțiva ani, Adelina Pestrițu dezvăluia că micuța Nobby aduce bani în casă de pe urma contractelor de sponsorizare.

Bruneta îi făcuse lui Nobby un cont de Instagram, acolo unde avea un număr impresionat de admiratori. În plus, cățelusa scoatea bani frumoși din mediul online.

În urmă cu mai bine de 10 ani, vedeta spunea că Nobby îi este foarte dragă și ar suferi enorm dacă ar pierde-o. Bruneta a luat-o de la Câmpina, ajutată de actrița Nuami Dinescu. La vremea respectivă, cățelușa era crescută în condiții jalnice.

‘Eram la o emisiune, eram la filmări și Nuami Dinescu povestea la masă despre un câine oropsit, că i se dă din joi în Paște de mâncare, că are PH-ul schimbat la blăniță din cauza mizeriei în care e ținut și nu se găsește nimeni să-l ia. Atunci, știam că am nevoie de un suflet lângă mine, eram singură și imediat m-am urcat în mașină cu Nuami, am mers la Câmpina, am luat-o, direct în brațe mi-a sărit, Nobby a simțit că urmează să aibă o viață bună și am dus-o la salon, am înfrumusețat-o instant. Chiar îmi amintesc că stătea lângă o pisicuță și nu-i făcea nimic, era foarte speriată, se uita timidă. Acum, dacă le vede, nu mă pot înțelege cu ea, se transformă, e pitbull. Nobby este viața și sufletul meu, dacă ar păți ceva nu cred că mi-aș mai reveni din șoc’, mai povestea Adelina Pestrițu în urmă cu ceva ani.