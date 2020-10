Adelina Pestrițu a făcut acum anunțul important. Ce se întâmplă cu al doilea copil

Adelina Pestrițu a făcut anunțul important în ceea ce privește al doilea copil al familiei. Vedeta spune că este pregătită oricând, numai că încă nu s-a întâmplat minunea.

Adelina Pestrițu a făcut anunțul așteptat de toată lumea. ”Zeny va fi bucuroasă să-l primească pe bebe lângă ea”

Adelina Pestrițu a făcut anunțul important așteptat de toată lumea, scroe okmagazine.ro. Vedeta a pomenit de un al doilea copil. Adelina Pestrițu sune că al doilea copil va fi primit cu brațele deschis, însă acesta se lasă așteptat.

”Noi ne dorim, dar se lasă aşteptat. Credem că vrea să ne surprindă într-o zi, când ne aşteptăm mai puţin. Momentan nu avem nicio veste nouă pentru voi. Când apar cele două liniuţe, veţi şti cu siguranţă, pentru că este o veste atât de îmbucurătoare, pe care nu o s-o ţinem secret”, a declarat Adelina Pestrițu.

Adelina Pestrițu nu a amenajat o cameră pentru cel de-al doilea copil

Deși s-a mutat de curând în casă nouă, Adelina Pestrițu încă nu a amenajat o cameră specială oentru cel de-al doilea copil. Potrivit vedetei, acesta va fi bine primit o perioadă în camera fiicei ei, Zeny.

”Probabil, preţ de câţiva ani, Zeny va fi bucuroasă să-l primească pe bebe lângă ea. Nu ne-am gândit la asta, dar un lucru este cert: prea curând nu vrem să ne mai mutăm într-o altă casă, amenajarea acesteia ne-a solicitat mult şi a implicat un proces destul de stresant”, a mai spus Adelina Pestrițu.

Cum s-a mutat Adelina Pestrițu în casă nouă

De câteva luni Adelina Pestrițu a început amenajarea unei noi case, iar vedeta a povestit prin câte a trecut de când cu noul cămin. ”Deşi era în planul nostru să ne cumpărăm o casă mai mare, am fost luaţi uşor pe nepregătite.

Clientul i-a bătut la ușă Adelinei Pestrițu, fără a da anunț de vânzare

Nu apucasem să o punem pe cea veche pe vreun site de imobiliare, nici măcar să-i facem poze pentru a o pune la vânzare, însă clientul ne-a bătut la uşa şi a zis că vrea să cumpere un apartament în complexul nostru şi a auzit că noi dorim să-l vindem.

L-am invitat în casă pentru vizionare şi tot în ziua aceea am bătut palma. Casa am găsit-o imediat, la două ore după decizia de vânzare a apartamanentului vechi şi ne-am decis la fel de repede s-o cumpărăm. S-a întâmplat totul cu viteza luminii, probabil aşa a fost să fie. Practic, am fost luaţi pe sus la propriu” a povestit Adelina Pestrițu.