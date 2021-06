Ce a recunoscut abia azi Răzvan Simion despre divorțul de soție. ”M-am confruntat cu asta”

Ioana Ginghină a fost prezentă azi în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, unde a vorbit de finalul serialului Adela, de la Antena 1. Dar ea a împărtășit și ce anume a simțit în perioada divorțului de fostul ei soț, iar Răzvan Simion pare că s-a regăsit și el în spusele Ioanei Ginghină, dat fiind faptul că și el, la rându-i, a trecut și el prin divorțul de soția sa, Diana, divorț care s-a întâmplat în anul 2015.

Ioana Ginghină împlinește în câteva luni vârsta de 44 de ani, dar parcă timpul s-a oprit în loc pentru ea. Este tot mai zâmbitoare, mai optimistă și într-o formă fizică tot mai bună. De altfel, și Răzvan Simion a admis despre ea că a trecut printr-o adevărată transformare în ultimii ani. Ea i-a spus lui Răzvan prin ce a trecut de la divorț și cum a depășit momentul. Ea a mai spus că cel mai tare se temea, în perioada aceea, de gândul că nu s-ar putea descurca de una singură, fiind și cu un copil, iar Răzvan Simion a admis că și el a împărtășit aceeași temere.

”- Am trecut printr-o poveste de viață. Am un secret pe care il tot spun: eu, desi am aproape 44 de ani, intotdeauna mi-am dorit sa fiu ceva cand o sa fiu mare. Eu ma uit la J Lo si vreau sa fiu ca ea, mereu imi gasesc niste obiective. Am reusit sa trec peste trauma cu ajutor de la psiholog, a fost cadoul meu de ziua mea, sedinte la psiholog. Ti se zguduie lumea, efectiv, ca femeie te gandesti daca te descurci cu copilul și altele. Nu știu la bărbați cum e, dar ca femeie, asta am simtit.