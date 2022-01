Ce a putut spune Xonia despre Roxana Ciuhulescu după eliminarea de la Survivor România 2022: „Are probleme”

Xonia s-a întors în România după ce a fost nevoită să părăsească emisiunea plină de probe dure, care se desfășoară în Republica Dominicană. Vedeta nu este împăcată cu faptul că a fost eliminată de la Survivor România 2022, ținând cont că își dorea să demonstreze ce poate timp de mai multe luni.

Xonia s-a bucurat enorm de faptul că a putut să ajungă în Republica Dominicană, chiar dacă a avut de înfruntat anumite provocări. Vedeta a susținut că, în ciuda lipsei confortului, își dorea să rămână alături de Faimoși. Cu toate acestea, ea a punctat că bănuia faptul că Elena o să o voteze pentru eliminare.

„Am avut mari emoții când am fost la consiliu, mă uitam la domnul Dan, mi-a zis numele și mă întrebam dacă mi s-a părut. Cea mai frumoasă experiență până în momentul de față a fost pentru mine, mi-am dorit să fiu la Survivor.

Este mult mai greu decât pare la televizor. Mă refer la condiții, sunt zile în care nu mâncăm. Poate mâncăm două linguri de orez, e cald în timpul zilei. A fost probă de imunitate, am ținut 27 de minute această probă.

La final, consider că eu am câștigat imunitatea, stăteam într-o genoflexiune corectă. Orice sportiv știe diferența, dar așa a fost să fie. E frumos, am fost asumată, știam că o să fie greu.

Dormit nu există, ne-a și plouat. E frig, te trezești ud de la umiditate, e frig noaptea. Știam că o să mă nominalizeze. Știam.

Noi jucam pentru o echipă, nu prea exista motiv să mă elimini.”, a zis Xonia în emisiunea lui Cătălin Măruță.