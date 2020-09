Ce a putut să spună sora lui Florin Salam în fața procurorilor. Clanul Duduianu este devastat

Sora lui Florin Salam vine cu mărturii uluitoare. Ce a spus aceasta în fața procurorilor și de ce Clanul Duduianu va avea de suferit după declarațiile femeii?

Sora lui Florin Salam a fost audiată în secret la Poliție. Aceasta a deunțat clanurile mafiote fără aprobarea Regelui manelelor. Maria Petrache a oferit o serie de declarații incredibile despre modul în care fratele ei este terorizat de liderii clanului Duduianu, explicând că solistul abia mai poate duce o viață normală din cauza spaimelor repetate la care este supus. Femeia a precizat că afirmațiile sale ies la suprafață în condițiile în care fratele ei nu știe despre inițiativa sa, opunându-se chiar unei astfel de abordări de frica a ceea ce ar putea să-i facă interlopii.

Maria a explicat oamenilor legii că are o relație de concubinaj cu Marian Marius Ioniță, cunoscut drept Grasu’, care ține evidența evenimentelor la care trebuie să ajungă Salam și care îl însoțește peste tot. Tot Ioniță răspunde apelurilor telefonice în numele manelistului. Sora vedetei a povestit doar unul din episoadele care pare mai degrabă desprins dintr-un film cu mafioți. Florin Salam a fost urmărit într-o seară de Aramis Duduianu până în fața unui restaurant unde trebuia să cânte. După ce mai mulți bărbați l-au așteptat afară o vreme, l-au sunat pe Ioniță să-i spună artistului să iasă afară să vorbească cu ei.

Întâlnirea a avut loc „la lumină, pe terasa localului”. Aramis i-a cerut bani fratelui ei, iar la scurt timp interlopii i-au atras atenția acestuia că nu ar fi fost respectuos și că nu ar fi venit să cânte la fetița lui Anaser Duduianu. În continuare, agresorii s-au îndreptat către Ioniță.

„În data de 25.06.2020 am mers împreună cu concubinul meu Ioniță Marian Marius, în stația de carburant Mol din zona Piața Muncii. Când am ajuns în parcarea benzinăriei, acesta mi-a spus că urmează să se întâlnească cu Aramis Duduianu. Eu am ales să rămân în mașină, iar Ioniță a coborât și l-a așteptat pe Aramis. Menționez că eu nu îl cunosc pe Aramis decât de pe Facebook. Ioniță a încercat, de-a lungul timpului, să-l țină departe de toate aceste conflicte și i-a ascuns foarte multe dintre telefoanele și amenințările adresate lui. Fratele meu nu își poate duce un trai normal și este într-o permanentă stare de temere din cauza acestor indivizi. Dau această declarație fără știrea fratelui meu, deoarece știu că el nu ar fi fost de acord cu acest lucru”

Maria Petrache (Sursa: gândul.ro)