Ce a putut să îi spună Andreea Bălan lui Cătălin Măruță. Până și el a fost surprins

Andreea Bălan a ajuns pe platourile de filmare de la Pro TV, cu toate că aceasta are un contract cu un post concurent, și anume, Antena 1. Ce a putut să-i spună Andreea Bălan lui Cătălin Măruță.

Ce a putut să îi spună Andreea Bălan lui Cătălin Măruță

Andreea Bălan și Andreea Antonescu erau pe culmile succesului cu trupa lor, Andree. Apoi, cele două s-au despărțit, iar Andreea Bălan și-a început cariera în televiziune. Pentru că i-a plăcut, a început să facă carieră acolo, artista fiind cooptată de multă vreme de emisiunea ”Te cunosc de undeva”, de la Antena 1, unde jurizează prstațiile concurenților pentru coregrafie. Cu toate că are un contract de mai multă vreme cu trsutul Intact, artista a apărut și la Pro TV, un post de televiziune concurent. De ce? Deoarece trupa Andre s-a reinventat de curând, iar cele două artiste își promovează piesele. Așadar, ele au fost invitate în cadrul emisiunilor de la Pro TV, unde au prezentat telespectatorilor noua lor piesă, intitulată ”Nostalgii”.

De ce au fost despărtite artistele trupei Andre

Cătălin Măruță le-a primit pe artiste în emisiune.

”Aveţi un platou foarte frumos! Mă bucur! Pentru prima oară aici, sper să mai revin când mai am derogare. Mă bucur foarte mult să vă văd şi să cântăm aici piesa “Nostalgii” cu al doilea videoclip pe care l-am lansat după reunirea noastră”, a spus Andreea Bălan, după ce Măruță a îmbrățișat-o. În plus, aceasta i-a mai spus lui Cătălin Măruță că va mai veni la el în emisiune, dacă șefii de la Antenă o vor mai lăsa.

Andreea Bălan și Andreea Antonescu au avut, de-a lungul timpului, și un moment în care și-au întors spatele. Nu au mai vorbit, astfel că ruptura dintre ele s-a produs. Motivele le-au spus chiar ele. Cele două au recunoscut că au crezut multe lucruri greșite una despre cealaltă și că tații lor, în loc să le unească, mai mult le despărțeau.

”Noi am crezut foarte multe lucruri greşite una despre alta. Noi nu ne-am suportat ani de zile sau nu am vrut să ne apropiem una de alta. Noi ne-am chinuit mult în André, am fost chinuite, iar taţii noştri în loc să ne unească, ne despărţeau. Iar acea ruptură a fost atât de mare încât nu am mai reuşit să mai comunicăm. Eu m-am chinuit ani să scap de nişte traume şi de nişte complexe pe care le-am acumulat în Andre”, au povestit cele două artiste.