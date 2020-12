Andreea Bălan și Andreea Antonescu au dat cărțile pe față despre relația lor

Cele două artiste din trupa Andre au dat cărțile pe față și au spus public părerea despre relația dintre ele. Ce mărturisiri au făcut solistele? Fanii se așteptau deja la asta.

Cele două cântărețe din celebra trupă Andre vin cu dezvăluiri mult așteptate de fani, mai ales după ce acestea au scos o a doua piesă de la reinventarea formației care a făcut furori în anii 2000. Acestea au devenit cunoscute încă de la vârste foarte fragede, iar după separare au revenit în atenția publicului în cursul anului acestuia. Deși au existat nemulțumiri de-a lungul timpului, iar relația lor s-a răcit, acum lucrurile sunt excelente, mai cu seamă după ce vedetele au trecut prin momente grele parcă trase la indigo. Cu bune și cu rele, au făcut parte una din familia celeilalte, susține Antonescu, ce a ales-o pe blondină chiar să-i fie părintele spiritual singurei sale fiice.

„Cu bune și cu rele, Andreea a făcut parte din familia mea, și trebuie să rămână în familia mea, ăsta a fost motivul pentru care am ales-o pe Andreea să îi fie nașă fiicei mele. Și datorită faptului că am mai crescut, și, sperăm noi, ne-a mai venit mintea la cap. Nu putem să generalizăm. Au fost momente, au fost niște chestii din cauza oboselii, de la concerte, evenimente, doar că eram mult prea mici ca să manageriem noi toate lucrurile astea”, a declarat Andreea Antonescu, la Xtra Night Show, de pe Antena 1.

La rândul ei, fosta parteneră a lui George Burcea a susținut că acum relația lor e una bună și că indiferent de care ar fi fost încercările prin care au trecut colega de trupă și prietena din copilărie i-a rămas alături. „Ne-am lămurit, din cauza cui, și din cauza trecutului și a traumelor”, a detaliat blondina.

„Dar acum suntem bine, suntem prietene. Atunci când ne-a fost greu, întodeauna am fost alături una de cealaltă. Ea, în special, când mie mi-a fost rău, și am fost în spital, și când am trecut prin perioade amoroase mai triste, ea a fost alături de mine cu toate sfaturile și tot sufletul. Când eram bine poate nu vorbeam, dar atunci când ne-a fost rău, chiar dacă nu vorbiserăm poate de trei luni, cinci luni, șase luni, a fost la telefon, sunt alături de tine, cu ce pot să te ajut, e foarte important”

Andreea Bălan (Sursa: XNS.ro)