Zarug și Lorelai Bratu, adevărul despre participarea la Asia Express și relația dintre ei. Ce greutăți au întâmpinat

Zarug și Lorelai Bratu formează un duo extrem de simpatic la Asia Express, replicile lor spumoase făcându-i pe telespectatori să își dorească să îi privească din ce în ce mai mult. Totuși, puțini fani știu cum au ajuns să participe împreună în show.

Zarug și Lorelai Bratu par să aibă o relație extrem de apropiată, dar aceștia au recunoscut că nu erau prieteni înainte de a participa la Asia Express. Totuși, designerul vestimentar a îndrăgit-o imediat pe vedetă în momentul în care ea i-a devenit clientă.

Asia Express vine cu provocări grele pentru vedetele care acceptă provocarea și își doresc să câștige competiția. Zarug a dezvăluit că a întâmpinat multe greutăți în show, mai ales pentru că era foarte greu să le ceară ajutorul oamenilor pentru a găsi un loc de dormit sau a se deplasa între probe.

Dani Oțil s-a interesat și de ținutele pe care le-a afișat Zarug la Asia Express, explicând că acesta a fost îmbrăcat lejer, fără a pune accent pe piesele vestimentare, făcând o comparație între el și Lidia Buble. Totuși, prezentatorului de televiziune i s-a aplicat o replică spumoasă.

„Dani Oțil: Purtai ceva pe sub clopot? Ai fost cel mai lejer îmbrăcat din emisiune, ai văzut la Buble? Adică acolo s-au făcut niște ținute…

Zarug: Cred că la material am folosit tot atât, și eu, și Buble. Am niște pantaloni-colant, chiloți. Mi se pare simpatic că pe tine, la prima oră, te freacă ce am eu pe sub pantaloni.

Zarug: Nimeni nu și-a pus întrebarea asta. Când ai stil, oamenii rețin persoana, nu cârpa, evident.”, au zis cei doi.