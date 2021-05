Ce a pățit Răzvan Simion la nunta lui Dani Oțil. A făcut mărturisirea chiar azi: ”M-au bătut”

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu și-au unit destinele în acest weekend. Cei doi au optat pentru o ceremonie intimă. S-au căsătorit la o biserică din Capitală și au petrecut la restaurantul din București al lui Dani Oțil.

La această nuntă au participat colegii de platou, apropiații și rudele. Colegul și bunul său prieten, Răzvan Simion, a mărturisit azi în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani că a dansat mult la fericitul eveniment.

”Nu a fost o nuntă, a fost teambuilding, din 42 de câți am fost noi, plus fiecare cu cine a venit, am fost doar rudele noastre și voi (n red. cei din platou). Accept toate răutățile, vă anunț că este tot asa, și căsătorit și nu. Eu de ce nu am liber azi de la muncă?”, a spus Dani Oțil.

”Ne-am distrat, ne-am refacut ieri”, a spus Ramona Olaru.

”A fost prima data când m-au bătut pantofii la o nuntă”, a completat și Răzvan Simion. Nu am mai dansat de un an jumate, am dansat acum de mi s-au rupt pantofii”, a mai zis colegul lui Dani Oțil.

”Eu am 40 de ani, era ultimul tren”, a conchis Dani Oțil.