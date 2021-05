Dani Oțil, adevărul despre nuntă. Ce i-a spus, de fapt, lui Răzvan Simion: ”Accept toate răutățile”

În acest weekend a fost nuntă mare în showbizul românesc. Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu și-au unit destinele, sâmbătă, 15 mai.

Dani Oțil, adevărul despre nuntă

Cei doi au ales să facă o ceremonie intimă, la care au participat rudele și prietenii apropiați. Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au căsătorit la o biserică din Capitală, după care au petrecut la restaurantul din București al lui Dani Oțil.

Dani Oțil a spus azi în emisiunea ”Neatza cu Răzvan și Dani” impresiile despre nuntă.

”Nu a fost o nuntă, a fost teambuilding, din 42 de câți am fost noi, plus fiecare cu cine a venit, am fost doar rudele noastre și voi (n red. cei din platou). Accept toate răutățile, vă anunț că este tot asa, și căsătorit și nu. Eu de ce nu am liber azi de la muncă?”, a spus Dani Oțil.

Tot în emisiune au dat replica și Ramona Olaru, și Răzvan Simion, ambii prezenți la fericitul eveniment.

”Ne-am distrat, ne-am refacut ieri”, a spus Ramona Olaru.

”A fost prima data când m-au bătut pantofii la o nuntă”, a completat și Răzvan Simion. Nu am mai dansat de un an jumate, am dansat acum de mi s-au rupt pantofii”, a mai zis colegul lui Dani Oțil.

”Eu am 40 de ani, era ultimul tren”, a mai mărturisit Dani Oțil.

Ramona Olaru, răvășitoare la nunta lui Dani Oțil

De altfel, una dintre cele mai frumoase apariții de la nunta domnului și doamnei Oțil a fost Ramona Olaru, prezentatoarea rubricii Meteo, din cadrul emisiunii. Aceasta a purtat o rochie vaporoasă nude, ce i-a pus în valoare tenul bronzat și formele perfecte de clepsidră. Astfel, Ramona Olaru de la Neatza a fost profund mișcată de fericirea colegului ei de la matinal. Ea i-a filmat toată seara și a postat o serie de clipuri scurte pe Instastories, alături de mesaje emoționante.

„Acuma plang!😢❤️❤️❤️ Va iubeeeesc!”, a fost mesajul de pe Instagram al Ramonei Olaru pentru proaspeții însurăței.

Fără a se ști dacă mesajul ei are vreo legătură cu evenimentul lui Dani Oțil, fosta lui iubită, Mihaela Rădulescu, a postat și ea un mesaj pe Instagram.