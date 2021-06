Ce a pățit Oana Lis când a ieșit cu Viorel pe stradă. Blondei nu i-a venit să creadă

Oana Lis a vorbit și ea despre noțiunea de ”influenceri”, însă într-un alt sens decât cel căpătat în zilele noastre. Astfel, ea îl consideră pe soțul ei, Viorel, un real influencer, și a spus și de ce.

Oana Lis a povestit cum într-o zi a ieșit pe stradă cu soțul ei, iar o femeie s-a năpustit să-i sărute mâna soțului ei pentru gestul pe care îl făcuse pentru ea în vremea când era primar al Capitalei. Se pare că apartamentul femeii luase foc, iar Viorel Lis i-a dat femeii o locuință. Gestul soțului ei, dar și al femeii pline de recunoștință au impresionat-o nespus pe Oana, care a povestit cu de-amănuntul situația, într-o postare recentă pe Facebook.

Tot Oana Lis s-a exprimat pe Facebook și a adus în discuție perioada în care a început să iasă cu soțul ei, iar oamenii îi aduceau cuvinte jignitoare, din cauza diferenței de vârstă existente între ei.

”Cand am inceput sa ies cu Vio, am fost numita c***ă de unii doar ptr ca era o diferenta de vârsta între noi. Ptr mine era ciudat apelativul asta, pentru ca nu ma simțeam c***ă. Și clar, nici nu eram. Doar lumea era inchistata atunci si nu era mediatizarea această puternica ce ne-o da netul…prin care putem sa vedem atatea cazuri…asa că le multumesc net-ului si tuturor femeilor și bărbaților care fac curvasarie adevărată…pe bani, sistematizat, cu multe persoane etc…M-ati scos si pe mine!!! S-au schimbat percepțiile si oamenii…By the way, nu am nimic cu c*****e, mai ales daca sunt asumate. Prefer sa stau cu o c***ă la masă decât cu un om rău, hot și plin de ură”, a spus Oana Lis.