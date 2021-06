În ce stare se află Viorel Lis. Informații de ultimă oră după ce a avut probleme mari de sănătate

Viorel Lis are probleme grave de sănătate. Fostul primar a avut de suferit în ultima perioadă, iar acum s-au aflat noi detalii despre felul în care se simte soțul Oanei Lis.

Viorel Lis a suferit o semi-pareză la picioare în urmă cu ceva timp, lucru care i-a afectat mobilitatea. Acum, deși merge la recuperare, medicii i-au spus că nu ar trebui să își facă mari speranțe în privința refacerii complete.

Se pare că fostul primar simte puțin mai bine, după perioada dificilă prin care a trecut atât el, cât și soția lui. Din cauza faptului că are o vârstă înaintată, fostul edil a suferit de dureri mari provocate de o semi-pareză la membrele inferioare.

Acum, el urmează exercițiile recomandate de medici și deși se poate ține mai bine pe picioare, el nu poate să iasă afară, pentru că are nevoie în permanență de soția lui, care să îl sprijine.

„Sunt la recuperare, am probleme cu picioarele, cu mersul. Nu prea mă mai duc. Am un fel de parapareză. M-au stimulat de la început, mi-au spus să nu mă aștept la minuni, dar văd că mă simt puțintel mai bine. Nu mai puteam să merg deloc aproape.

Cei doi vor să devină părinți în curând, iar Oana Lis se ocupă deja de renovarea camerei copilului. Ei își doresc să adopte un copil, urmând să finalizeze actele.

„Mi-am luat certificatul de părinte adoptator. Eu când am luat era pe doi ani. Am înțeles că s-a schimbat legea și acum e valabil cinci ani și al meu. Acum este un program pe calculator care e în funcție și de profilul meu psihologic și aștept. Am stat până la 40 de ani de ani fără copil, pot să mai aștept și sunt convinsă că se va întâmpla lucrul ăsta. Eu dacă pornesc la un drum nu mai dau în spate. Sunt convinsă că la anul voi fi mămică”, a declarat Oana Lis, în urmă cu ceva timp.

„Eu îi dau putere și consider că iubirea dă foarte multă putere îți dă motivația de a trăi și atunci când știi că poți să vezi persoana dragă e bine. Dimineața facem glume unul de altul, e super haios. În continuare ne-am păstrat simțul umorului și întotdeauna ăsta a fost un ingredient principal între noi”, a mai spus soția fostului primar al Capitalei.