Ce a făcut Oana Lis în plină stradă, fără jenă. Soția lui Viorel se simte ca la ea acasă (exclusiv)

Oana Lis a fost surprinsă de paparazzi Impact.ro în plină stradă, iar trecătorii au văzut-o pe soția lui Viorel Lis, care a ales să se facă comodă și să își schimbe încălțările cu toc cu o pereche de papuci, în văzul tuturor.

Oana Lis a început să piardă și din greutate, iar asta se poate vedea din imaginile surprinse de paparazzi Impact.ro. Ea a slăbit totuși destul de mult în ultima perioadă și se îmbracă tot mai elegant. Ea a fost surprinsă ieșind dintr-un centru comercial din zona Floreasca îmbrăcată elegant și purtând tocuri.

Ea a deschiș și portbagajul noii sale achiziții pe patru roți, portbagaj transformat de Oana într-un adevărat șifonier mobil, fiind plin și de încățări. De acolo, Oana a luat o pereche de papuci cu care a înlocuit încălțările cu toc în plină stradă și în văzul tuturor.

Cel mai probabil, Oana Lis s-a făcut comodă pentru a conduce mai bine, dar a făcut-o în văzul tuturor, fapt ce a atras atenția asupra ei. Oana Lis era îmbrăcată în negru, semn că poartă doliu după tatăl ei, care a murit în Spania, în urmă cu o lună. Cei doi nu aveau o relație prea strânsă.

“Nu aveam o relație apropiată cu el, dar normal că am un gust amar, pentru că este omul care mi-a dat viață, chiar dacă m-a făcut și să sufăr când eram mică. Este ciudat că am aflat de la niște oameni care stau acolo, în Spania, unde a murit el. Am înțeles că el a discutat cu preotul de acolo ca să se ocupe de înmormântare, că i-ar fi făcut o împuternicire, dar, na, mi se pare ciudat că nu a încercat să ne anunțe. Eu i-am scris fratelui meu și i-am spus, pentru că mi-a scris o prietenă din Spania și m-a anunțat.

Era bolnav cu inima, nu am alte informații, am aflat de la lume despre moartea lui. Eu m-aș bucura dacă se ocupă de înmormântarea lui, dar era frumos să ne anunțe el că are probleme. Nu avea familie, a murit singur, bătrân, bolnav, așa cum și-a aranjat. Avea pensie în Spania, pentru că a lucrat mulți ani acolo, ca mulți români, și stătea undeva cu chirie la stat. Ultima dată ne-am văzut acum 10 ani, de vorbim nu vorbeam. Nu m-am întâlnit niciodată cu o situație de genul. L-am rugat pe fratele meu să ia certificatul de deces, să se ocupe… . Nu se pune problema de așa ceva (n.r. – să aducă trupul neînsuflețit în țară) pentru că nu am cum să mă ocup, nu aveam o relație ok cu el. Azi îl iert, însă, pentru tot ce mi-a greșit în viața asta!”, spunea Oana Lis pentru Fanatik.