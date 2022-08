Ce a pățit o femeie după ce a fost la plajă în Grecia. A observat abia după ce a plecat cu mașina

Este perioada concediilor, când mulți români aleg Grecia ca destinație de vacanță. Renumită pentru plajele superbe, nisipul fin, peisajele idilice și mâncarea bună, țărmul elen reprezintă opțiunea perfectă pentru a ne încărca bateriile. Așa s-a gândit și o turistă atunci când a ales o peninsulă din Halkidiki pentru sejurul său. Doar că, în loc de liniște, a avut parte de mulți nervi. Femeia a povestit pe un forum ce i s-a întâmplat.

Santorini, Creta, Lefkada, Thasos, sunt doar câteva dintre stațiunile celebre din Grecia. În fiecare an, aceste destinații sunt pline de turiști din toată lumea, inclusiv de români. Dacă mulți se întorc cu amintiri frumoase din vacanță, nu același lucru poate spune o femeie din România. Aceasta a relatat pe „Forumul românilor care iubesc Grecia!” ce a pățit în concediu. Mesajul este un avertisment pentru cei care vor merge în Sithonia.

Concret, turista a povestit că, în timp ce se afla la Koviu Beach (Sithonia) și a parcat în pădure spre Isla Bar, a făcut imprudența să lase portofelele cu bani în bordul mașinii. Fără să se gândească la eventuale pericole, românca a plecat la plajă, apoi la cumpărături. Atunci a avut parte de o surpriză neplăcută. Toți banii dispăruseră, atât lei, cât și euro!

„ATENȚIE!!! Mesajul următor este un avertisment.

Azi am fost la Koviu Beach (Sithonia) și am parcat în pădure spre Isla Bar. Am făcut imprudența să las portofelele cu bani în bordul mașinii. Am pus parasolar în parbriz și în geamurile laterala. Am găsit mașina așa cum am lăsat-o. De la plajă am fost la cumpărături la AB în Nikiti. La casă am constatat că nu am cu ce plăti. Au furat doar banii, atât euro, cât și lei.”, a scris păgubita pe rețelele sociale.