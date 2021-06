Ce a pățit Mihai Petre după Asia Express. Dezvăluirea neobișnuită a fostei vedete Pro TV

Mihai Petre a făcut primele declarații după participarea la emisiune. Celebrul coregraf a povestit prin ce experiențe dificile a trecut pe ”Drumul Împăraţilor”.

Amintim că Mihai Petre a pornit în competiția de la Asia Express 2021 alături de soția lui, Elwira, originară din Polonia.

Elwira m-a cucerit. Ne-am întâlnit acum mulți, mulți ani. Am găsit-o pe Elwira în Polonia. Am plecat în Polonia pentru a dansa cu Elwira, viitoarea mea soție”.

Mihai Petre a povestit în Jurnal de Asia cât de greu poate să îi fie dormitul în condiții grele, cerutul de hrană, însă mai ales practicarea autostopului. În plus, el se teme că la un moment dat o să cedeze psihic și că la întoarcerea în țară o să aibă nevoie de terapie.

”Eu sunt sigur că suntem o echipă puternică, de-aia merg în Asia Express, ca să văd cât mă ține și dacă suntem cu picioarele pe pământ. Asia Express e viața comprimată la maximum. Trăiești într-o zi cât alții în zece. Practic, câștigul nostru este că vom trăi din nou. Nu e prima dată când pe mine mă lovește realitatea dur. Noi avem ceva experiență cu anduranța asta și eu sper că încă o mai avem.

Știm că trebuie să facem autostopul, știm că trebuie să dormim în condiții foarte nasoale. Cel mai nasol era să stăm într-o clădire părăsită fără electricitate, fără încălzire. Am dormit și la cort, am dormit și pe barcă, am dormit în frig, în grote, dormi oriunde, n-ai ce face, deja am început să sar în pat noaptea, o să am o cădere psihică 100%. Nu mai suport să mă milogesc, suntem ca ultimii câini. Cât de greu se poate atât primești. Mă gândesc la un psiholog bun pentru când ne întoarcem”, a mai spus Mihai Petre.