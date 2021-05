Mihai Petre a trădat Pro TV. Ce a spus despre participarea la Asia Express

Veste uriașă pentru fanii lui Mihai Petre. Fostul jurat de la Românii au Talent a „migrat” către postul concurent Antena 1 și a acceptat provocarea celor de la trustul Intact de a participa la sezonul 4 Asia Express. Ce a spus despre participarea la cel mai solicitant și aventuros reality-show din lume.

Celebrul coregraf va pleca pe Drumul Împăraților cu soția sa Elwira. Mihai Petre este entuziasmat și abia așteaptă să pornească în căutarea marelui premiu de 30.000 de euro. Deși suma nu este una de neglijat, coregraful și frumoasa lui parteneră sunt mult mai nerăbdători să simtă pe pielea lor experiența și aventura de la Asia Express.

Elwira Petre a mărturisit că, la început, și-a făcut foarte multe griji privind organizarea treburilor de acasă și îngrijirea celor două fetițe ale ei și ale lui Mihai Petre, Catinca și Ariana, în vârstă de 7, respectiv 2 ani. Cu toate acestea, dansatoarea de origine poloneză a mărturisit că este curioasă de felul în care se vor descurca în condițiile extreme de la Asia Express 4:

„Când am primit propunere de a participa la Asia Express, nu credeam că vom pleca, mai ales că era vorba de amândoi. 1000 de întrebări au apărut în capul meu. Cum să mă organizez? Fetele? Casa? Serviciul? Oare este posibil? Dar recunosc că sunt o femeie foarte curioasă. Curioasă să întâlnesc oameni noi, locuri noi, culturi noi. Atât de curioasă, încât nu am putut sa ratez Asia Express. Ce ne așteaptă? Nu știu! Dar vreau sa văd!‘, a povestit Elwira Petre, care va participa la Asia Expres, sezonul 4, alătuiri de soțul ei, Mihai Petre.

Sezonul 4 Asia Express va fi prezentat de către frumoasa Irina Fodor, soția prezentatorului de la Burlacul. Bruneta i-a luat locul Ginei Pistol și va fi alături de cele nouă perechi de vedete care vor porni în cele mai aventuroase peripeții pe Drumul Împăraților. Sezonul acesta, Asia Express se filmează în Turcia, Georgia și Azerbaidjan.

Cele nouă perechi de vedete care participă la Asia Express 4 sunt formate din: Adriana Trandafir și fiica ei Maria Speranța, Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Lorelei și Zarug, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Lidia și Estera Buble, Patrizia Paglieri și fiul ei Francy.

Lidia Buble va participa alături de sora ei Estera și este determinată să câștige marea finală:

„O viață am așteptat o astfel de oportunitate… să pot să-mi spun povestea și într-un alt context. Sunt extrem de competitivă, dar habar n-am cum am sa fac față când adaug stresul și epuizarea. Vin să câștig și să-mi arăt că pot mai mult. Noi suntem 11 frați. Cât o echipă de fotbal:)… am ales-o însă pe Esty, pentru că împreună suntem Double Bubble Trouble”, a declarat Lidia Buble.